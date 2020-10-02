02 октября 2020, 22:50

Суд в Сочи арестовал Ахру Авидзбу за инцидент на границе

Помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба, который добровольно явился в следственные органы Сочи, арестован на 10 суток, сообщил секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 августа помощник президента Абхазии Ахра Авидзба выехал из России в Абхазию, протаранив ворота на границе бампером внедорожника. Он пояснил, что вынужден был так поступить после многочасового ожидания на границе, пересечь которую ему не позволяли из-за задолженностей. Даже при наличии долгов пограничники не имели права задерживать на границе обладателя дипломатического паспорта, заявил Авидзба. По мнению абхазских журналистов, президент Аслан Бжания оказался в уязвимом положении перед Москвой после инцидента с Авидзбой, а юристы уточнили, что дипломатический статус, на который он ссылался, не применяется в личных поездках и не дает права нарушать границу России.

Ахра Авидзба - политический деятель Абхазии, который в конце 2019 - начале 2020 годов возглавил уличные акции, закончившиеся смещением президента. Воевал в самопровозглашенной Донецкой республике (ДНР), Герой ДНР.

Сочинский суд арестовал помощника президента Абхазии по международным связям Ахру Авидзба на 10 суток, сообщил секретарь совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

"Он добровольно явился в следственные органы. У нас до этого велись переговоры с соответствующими структурами Российской Федерации, и была уверенность, что к нему не будет применена мера пресечения, но в итоге его задержали на десять суток, до суда", - цитирует слова Шамбы РИА "Новости".

Дипломатический статус помощника президента Абхазии вызвал недопонимание, хотя закон о дипломатической неприкосновенности международный, пояснил секретарь совета безопасности.

"У него есть дипломатический паспорт, они (правоохранительные органы России - прим. "Кавказского узла") считают, что если он не аккредитован в России, как дипломат, значит, не обладает (дипломатической неприкосновенностью)", - приводит слова Шамбы "Sputnik Абхазия".  

Шамба не имел возможности лично связаться с Авидзбой, о решении суда в Абхазии узнали от его друзей, отмечает со слов секретаря Совбеза Абхазии ТАСС.

На сайтах Лазаревского, Центрального, Хостинского и Адлерского районных судов города Сочи на 21:15 мск 2 октября нет информации об аресте Ахры Авидзбы, на сайте пограничной службы ФСБ России также не содержится информации о его аресте.

Примечание:

"Пользователи соцсети призвали наказать Авидзбу после инцидента на российской границе", "Пользователи соцсети призвали наказать Авидзбу после инцидента на российской границе", "Прорыв Авидзбы через границу поставил в сложное положение Аслана Бжанию".

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