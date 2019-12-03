Журналисты поспорили о политической подоплеке протестного митинга в Сухуме

03 декабря 2019, 21:02

Организаторы митинга в Сухуме 2 декабря удовлетворены отставками глав МВД и прокуратуры Абхазии, поскольку это были главные требования протестующих. Журналист Инал Хашиг связал протест исключительно с криминальной обстановкой в Абхазии. Его коллега Изида Чания сочла протесты политизированными, указав на появившееся заявление оппозиции с требованием отставки президента Хаджимбы.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря президент Абхазии после отчета о ходе расследования совершенных в ноябре преступлений подписал указ об освобождении Гарри Аршбы с поста главы МВД. Этого же требовали и на митинге родственники убитых при обстреле ресторана в Сухуме 22 ноября. Временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Абхазии назначен и.о. заместителя главы ведомства Леван Кварацхелия. Также 2 декабря был отправлен в отставку генпрокурор Абхазии Зураб Ачба.

22 ноября в Сухуме в результате стрельбы, открытой неизвестными в масках, погибли два человека, еще четверо получили ранения. Нападавшие скрылись на автомобиле, который позже был обнаружен сгоревшим. 24 ноября врачи рассказали, что раненая официантка находится в коме. 27 ноября женщине сделали операцию, врачи назвали ее состояние крайне тяжелым. Сегодня Доминика Акиртава умерла в больнице, не приходя в сознание.

Организаторы протеста удовлетворены отставками глав МВД и прокуратуры Абхазии

Продолжения протестов не будет, поскольку президент и парламент Абхазии под нажимом общественности удовлетворил все требования протестующих, сообщил один из лидеров протестного митинга 2 декабря Ахра Авидзба.

По его словам, в митинге за отставку высокопоставленных силовиков после убийства в центре Сухума двух мужчин и ранения случайных прохожих участвовали обычные граждане, которые опасаются за жизнь своих семей, а не представители оппозиции. Активист указал на тяжелую криминогенную ситуацию в Абхазии, отметив, что за одну неделю в конце ноября произошло убийство двух граждан, одно похищение, пять жителей республики были ранены. Как подчеркнул Авидзба, родственники погибших во время обстрела ресторана в Сухуме 22 ноября не являются организаторами и участниками митинга, они пришли на площадь как наблюдатели.

"Мы не можем спокойно жить. На площадь пришли неравнодушные граждане, которые хотят жить спокойно и не бояться ходить по улицам. Вместе мы смогли отстоять наши требования, и нас услышало руководство страны. Мы удовлетворены. К руководству СГБ у нас нет вопросов", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Ахра Авидзба.

Он отметил, что протестующие надеются, что бывший глава МВД республики Гарри Аршба покинет Абхазию. Кроме того, Авидзба сообщил, что президент Рауль Хаджимба дал МВД три дня на раскрытие убийства в центре Сухума.

Гарри Аршба уже после отставки выступил с заявлением, в котором отверг прозвучавшие на митинге 2 декабря обвинения в причастности к обстрелу ресторана в Сухуме 22 ноября. Аршба отметил, что прикладывал все усилия, чтобы это дерзкое преступление было раскрыто, а также пожаловался на "низкое" материально-техническое оснащение полицейских. Гарри Аршба на пост главы МВД Абхазии был назначен 12 октября 2017 года. Он сменил на этом посту Аслана Кобахию после инцидентов с российскими туристами и ряда скандалов, связанных с жалобами правоохранителей на тотальную коррупцию. Президент Рауль Хаджимба потребовал тогда от нового министра ужесточить борьбу с криминалом и "более жестко и активно влиять на криминогенную обстановку в Абхазии".

В пресс-службе МВД Абхазии корреспонденту "Кавказского узла" сообщили лишь, что личности подозреваемых в убийстве двух мужчин в центре Сухума установлены, они объявлены в розыск.

Журналисты поспорили относительно политической подоплеки протестной акции

Абхазские журналисты высказали различные мнения о политической подоплеке протеста 2 декабря.

Главред газеты "Чегемская правда" Инал Хашиг уверен в отсутствии политической подоплеки. Он подтвердил информацию о прекращении протестов, отметив, что митингующие остались удовлетворены отставками министра внутренних дел и генпрокурора.

"Протест крутится вокруг расследования убийства. Жителей Абхазии возмутило, что оно произошло в центре города, среди бела дня, кроме того, пострадали случайные люди вроде молодой официантки. У народа накопилось, как говорится", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Инал Хашиг.

При этом он отметил, что у жителей Абхазии нет особой уверенности в том, что отставки приведут к позитивным изменениям, но, по его мнению, кто-то должен был ответить за тяжелую криминогенную ситуацию.

Громкие отставки не укрепили и позицию президента Рауля Хаджимбы, считает Хашиг. "Если бы Хаджимба сам инициировал [отставки], может быть, на том же уровне остались бы его позиции. Но когда это произошло под давлением общественности, то, естественно, плюсов не прибавилось. Впрочем, в этой ситуации, когда происходят резонансные преступления, для любой власти одни минусы", - заявил Инал Хашиг.

События 2 декабря в Абхазии оставили ощущение, что идет планомерное нагнетание обстановки, считает главный редактор газеты "Нужная" Изида Чания.

"Все эти догадки к вечеру подтвердила вдруг ожившая на фоне происходящих событий партия "Амцахара". В ее заявлении все предельно просто и лаконично – "Хаджимба должен уйти в отставку". Новый политический год, очевидно, не дождался календарного", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Изида Чания.

Предложение Раулю Хаджимбе уйти в отставку оппозиционная партия "Амцахара" озвучила в своем заявлении 2 декабря, отметив, что "это будет полезным для развития страны и общества в целом". В этом заявлении выражается уверенность, что отставка министра МВД не решит проблемы, а большая доля вины за происходящее в Абхазии лежит на тех, кто сейчас находится во власти. "Население Абхазии обмануто, ограблено и беззащитно перед […] кликой, захватившей рычаги управления. Тому свидетельство события последних дней, когда родственники, близкие и просто неравнодушные граждане после дерзкого и циничного убийства в самом людном месте столицы вынуждены были собраться у стен парламента со своими требованиями", - цитирует заявление "Амцахары" агентство "Апсадгьыл-инфо".

По мнению Изиды Чания, смысла в проведении митинга 2 декабря в центре Сухума не было, поскольку информация об отставке высокопоставленных силовиков была известна еще 1 декабря и распространялась в соцсетях.

"Такое впечатление, что кому-то надо было поставить "галочку" и отчитаться о проведении митинга. Среди митингующих в разгар рабочего дня мужчин я узнала только бывшего министра иностранных дел Сергея Шамбу и Ахру Авидзбу. Все остальные молодые мужчины были мне незнакомы, некоторые из них почему-то очень не хотели попасть в объектив фотоаппарата", - отметила Изида Чания.

Уроженец Краснодарского края Ахра Авидзба, отметила Чания, известен тем, что воевал в ДНР, дважды неудачно баллотировался в депутаты парламента Абхазии, а также конфликтом с бывшим министром внутренних дел Асланом Кобахия.