03 декабря 2019, 19:15

Умерла раненная при обстреле сухумского ресторана официантка

Официантка Доминика Акиртава, которая была ранена при обстреле ресторана в Сухуме 22 ноября, умерла сегодня в больнице.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября в Сухуме в результате стрельбы, открытой неизвестными в масках возле входа в ресторан «Сан-Ремо», погибли два человека, еще четверо получили ранения. Нападавшие скрылись на автомобиле, который позже был обнаружен сгоревшим. 24 ноября врачи рассказали, что раненая официантка Доминика Акиртава находится в коме. 27 ноября ей сделали операцию, врачи называли ее состояние крайне тяжелым.

Доминика Акиртава умерла сегодня, не приходя в сознание, примерно в 16.00 мск, передает со ссылкой на информацию пресс-службы Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии агентство "Апсадгьыл-инфо".

После того, как Доминике сделали операцию, 29 ноября ее совместно с абхазскими врачами в Республиканской больнице в Сухуме осмотрели врачи Сочинской городской больницы №4 - нейрохирург Олег Мазманов и заведующий отделением реанимации Валерий Шустов. Сочинские врачи согласились с ходом и тактикой лечения раненой, которая и после операции оставалась в коме, отмечает "Sputnik-Абхазия".

Напомним, вчера, 2 декабря, президент Абхазии отправил в отставку главу МВД Гарри Аршбу после отчета силовиков о ходе расследования совершенных в ноябре преступлений. Отставки Аршбы требовали на митинге в тот же день и родственники убитых при обстреле ресторана в Сухуме 22 ноября.

Примечание:

"Гарри Аршба объяснился за нераскрытое преступление в Сухуме", "Генпрокурор Абхазии отправлен в отставку", "Состояние раненной при обстреле ресторана в Сухуме официантки остается крайне тяжелым".

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