Александр Анкваб поддержал Алхаса Квицинию на выборах в Абхазии

06 сентября 2019, 04:06

Третий президент Абхазии Александр Анкваб во втором туре президентских выборов поддержит кандидата Алхаса Квицинию, заявил штаб Олега Аршбы. Как писал "Кавказский узел", 25 августа состоялось голосование на выборах президента Абхазии. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимое для победы в первом туре число голосов. Из девяти кандидатов в президенты Абхазии наибольшее число голосов набрали действующий президент Рауль Хаджимба и председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния. Занявший третье место в первом туре выборов президента кандидат Олег Аршба 27 августа заявил, что еще решил, кого из кандидатов он поддержит во втором туре. Второй тур выборов назначен на 8 сентября. Александр Анкваб поддержит на выборах в президенты кандидатуру председателя партии "Амцахара" Алхаса Квицинии, сообщил 5 сентября избирательный штаб Олега Аршбы. В консультациях "приняли участие кандидат в президенты Алхас Квициния, кандидат в вице-президенты Дмитрий Дбар, руководитель избирательного штаба Леонид Лакербая и бывший президент Александр Анкваб", - говорится в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". На встрече стороны достигли согласия по всем вопросам, отмечается в сообщении. Сам Александр Анкваб, которому исполнилось 66 лет, в силу возраста не может участвовать в выборах главы Абхазии, отмечает РИА "Новости".

По законодательству Абхазии для победы во втором туре выборов кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных "против всех". Порог явки составляет 25%.

«Пункт „против всех“ может набрать простое большинство голосов, тогда выборы будут объявлены несостоявшимися. Ничего не складывается, не вычитается, то есть будет использован принцип простого большинства. Но в случае если два кандидата набирают одинаковое количество голосов, независимо от того, сколько набрал пункт „против всех“, выборы будут считаться несостоявшимися», - цитирует председателя ЦИК республики Тамаза Гогию "Sputnik Абхазия".

Биографии вышедших во второй тур президентских выборов Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии, а также Александра Анкваба опубликованы на "Кавказском узле". Материалы о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О наиболее значимых событиях этой предвыборной кампании можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".