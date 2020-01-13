Аслан Барциц. Фото: администрация президента Республики Абхазия https://presidentofabkhazia.org/vize_president/aslan-bartsits.php

13 января 2020, 15:38

Вице-президент Абхазии пояснил причины ухода в отставку

Отставка вице-президента вслед за отставкой президента Абхазии Рауля Хаджимбы необходима, чтобы сохранить преемственность власти, разъяснил сегодня свое решение сложить полномочия Аслан Барциц.

Как писал "Кавказский узел", сегодня парламент Абхазии удовлетворил просьбу Рауля Хаджимбы об отставке с поста президента и назначил исполняющим обязанности главы республики премьер-министра Валерия Бганбу.

Рауль Хаджимба подал в отставку под давлением протестующих, которые 9 января захватили здание администрации президента. На фоне протестов Верховный суд Абхазии удовлетворил иск лидера партии "Амцахара" Алхаса Квицинии об отмене итогов президентских выборов 2019 года, на которых Квициния уступил Хаджимбе лишь тысячу голосов. Выдвигать свою кандидатуру на повторных выборах Хаджимба после своей отставки отказался.

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц вслед за Раулем Хаджимбой подал заявление об отставке, это решение он объяснил сегодня необходимостью преемственности власти, сообщает ТАСС.

"Нужно, чтобы была преемственность в стране, чтобы все атрибуты власти передавались от одного президента к другому после выборов. Сейчас не по доброй воле все было", - приводит агентство слова чиновника.

Решение об отставке Барциц принял "в соответствии с Конституцией Республики Абхазия и в связи с тем, что президент Рауль Хаджимба подал в отставку", говорится в заявлении вице-президента, размещенном на сайте президента республики.

"Во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента", - привела 12 января слова Барцица пресс-служба президента.

Напомним, что Хаджимба в просьбе о сложении полномочий, направленной в парламент, также указал, что слагает с себя полномочия "во имя мира и сохранения стабильности".

Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кризис в Абхазии". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии.

Примечание:

"ЦИК Абхазии начал обсуждение даты президентских выборов", "Жители Абхазии назвали губительной очередную борьбу за власть в республике", "Сторонники оппозиции в Абхазии поделились ожиданиями от участия в протестах".

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