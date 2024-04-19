Ежедневные отключения света в Абхазии сокращены до двух часов

19 апреля 2024, 11:00

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Отключения подачи электричества жителям Абхазии, введенные в связи с ремонтом Ингурской ГЭС, сокращены с четырех до двух часов в сутки, сообщила компания "Черноморэнерго".

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля ежедневные отключения подачи света жителям Абхазии были сокращены с шести до четырех часов. Хотя Ингурская ГЭС после аварии возобновила работу, отключения света продолжаются потому, что за время ремонта накопились долги перед грузинским поставщиком электроэнергии, объяснило руководство станции.

7 апреля в деривационном тоннеле Ингурской ГЭС произошла авария (при повреждении бетонной стены ее обломки попали в турбинный отсек), из-за чего работа станции была приостановлена. В связи с дефицитом энергии был введен график отключения света в Абхазии на шесть часов в сутки.

С 18 апреля в Абхазии введен новый график ограничений на поставку электроэнергии, сообщила в своем телеграм-канале абхазская энергетическая компания "Черноморэнерго".

Согласно опубликованному графику, отключения света сроком на два часа проводятся на различных подстанциях в период с полуночи до шести часов утра.

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция, расположена на реке Ингури. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100% акций АО "Ингури ГЭС" принадлежат грузинскому государству. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

Напомним, в феврале 2023 года компания "Черноморэнерго" также вводила график отключений электричества. Ограничения тогда были объяснены тем, что переток из России не покрывает расходы электроэнергии.

В ноябре 2022 года Абхазия получила переток электроэнергии из России, чтобы восполнить дефицит электроэнергии. Это произошло в третий раз за два года. Однако перебои с подачей света не прекращались и после того, как Абхазия получала переток электроэнергии из России.

Ежедневные отключения света приводят к выходу из строя бытовой техники, а слабое напряжение в сети не позволяет пользоваться отоплением, пожаловались опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. В конце декабря 2020 года из-за нестабильной подачи электроэнергии руководство Центральной районной больницы Сухума приняло решение отключить компьютерный томограф.

Проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил ранее гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

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