Смягчены ограничения на подачу электричества в Абхазии

13 апреля 2024, 17:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ежедневные отключения подачи света жителям Абхазии сокращены с шести до четырех часов, сообщило "Черноморэнерго". Ингурская ГЭС после аварии возобновила работу, но за время ремонта накопились долги перед грузинским поставщиком электроэнергии, объяснило руководство станции.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля в деривационном тоннеле Ингурской ГЭС произошла авария (при повреждении бетонной стены ее обломки попали в турбинный отсек), из-за чего работа станции была приостановлена. В связи с дефицитом энергии был введен график отключения света в Абхазии на шесть часов в сутки.

В Абхазии вводится новый график отключения электричества, согласно которому "вместо прежних шести часов ограничений будет всего четыре часа", сообщила сегодня абхазская энергетическая компания "Черноморэнерго".

"В связи с окончанием ремонтных работ в деривационном тоннеле и возобновлением работы ИнгурГЭС, ограничения подачи электроэнергии будут сниматься поэтапно", - поясняется в публикации на странице компании в Facebook*. Согласно опубликованному графику, с 13 апреля подача электричества будет прекращаться на два часа ночью и и на два часа днем.

На время остановки ИнгурГЭС энергоснабжение Абхазии осуществлялось "за счет поставок со стороны частной грузинской компании", сообщил председатель совета директоров ООО "ИнгурГЭС" Леван Мебония.

Он отметил, что электроэнергия, поступившая в Абхазию во время остановки станции, в шесть раз дороже, чем энергия, вырабатываемая Ингурской электростанцией. "По договоренности, в течение апреля электроэнергию, потребленную Абхазией, необходимо в таком же объеме вернуть грузинской частной компании. Поэтому после запуска ГЭС ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии могут сохраниться, но не в таком объеме", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция, расположена на реке Ингури. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100% акций АО "Ингури ГЭС" принадлежат грузинскому государству. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

Напомним, в феврале 2023 года компания "Черноморэнерго" также вводила график отключений электричества. Ограничения связаны с тем, что переток из России не покрывает расходы электроэнергии, объяснили тогда в компании.

В ноябре 2022 года Абхазия получила переток электроэнергии из России. Это произошло в третий раз за два года. В частности, Абхазия запросила электричество из России в декабре 2020 года, когда "Черноморэнерго" из-за увеличения потребления и изношенности сетей также вводило график ежедневных отключений электроэнергии. С 11 декабря 2020 года Абхазия начала получать переток из России. Несмотря на это, в конце декабря того же года жители Сухума пожаловались, что энергоснабжение отключается ежедневно.

Годом позже, в декабре 2021 года, запрос на переток электроэнергии был объяснен низким уровнем воды в водохранилище Ингурской ГЭС, после чего Россия помогла восполнить дефицит электроэнергии. Ранее, в июне того же года, "Черноморэнерго" заявило, что потребление электроэнергии в Абхазии значительно превысило показатели прошлых лет, в связи с чем был введен график отключений в ночное время и рано утром.

Однако перебои с подачей света не прекратились после того, как Абхазия получила переток электроэнергии из России. В январе 2022 года в связи с высокими нагрузками на подстанции "Черноморэнерго" ввело график отключений электроэнергии в Сухуме. Ограничения были сняты лишь в апреле 2022 года.

Ежедневные отключения света в Абхазии приводят к выходу из строя бытовой техники, а слабое напряжение в сети не позволяет пользоваться отоплением, пожаловались ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. В конце декабря 2020 года из-за нестабильной подачи электроэнергии руководство Центральной районной больницы Сухума приняло решение отключить компьютерный томограф.

Проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил ранее гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.