Бжания назвал причиной своей болезни отравление диметилртутью

28 января 2020, 06:04

Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания готов представить прокуратуре доказательства своего отравления перед президентскими выборами в 2019 году. Ранее Генпрокуратура Абхазии поставила под сомнение версию об отравлении политика.

Как сообщал "Кавказский узел", период выдвижения кандидатов в президенты Абхазии начался 22 января и продлится до 11 февраля. Свое участие в выборах подтвердил только лидер партии "Акзаара" Леонид Дзапшба.

Депутат парламента Абхазии и лидер оппозиции Аслан Бжания заявил о том, что был отравлен весной прошлого года в преддверии президентских выборов в республике. По его словам, в качестве подтверждения этому у него имеется заключение Мюнхенской лаборатории, есть также и заключение Варшавской лаборатории. "Имело место внешнее токсическое воздействие, причем неоднократное. Тип токсического заряда – диметилртуть", – процитировал во вторник Бжанию ТАСС.

Между тем Генеральная прокуратура Абхазии ранее отвергла версию об отравлении Бжании. Ведомство в своем заявлении предположило, что у Бжании и его сторонников нет никаких доказательств, подтверждающих факт умышленного отравления, поскольку для дачи объяснений не явились ни сам политик, ни другие вызванные к следователям люди. Представители правоохранительных органов Абхазии ранее высказывали версию, что у Бжании аутоимунное заболевание.

18 апреля 2019 года лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания в тяжелом состоянии был доставлен в одну из больниц Москвы. В результате чего не смог принять участие в президентских выборах, победу в которых одержал Рауль Хаджимба. Пользователи соцсетей высказали версию об отравлении Бжании. Осенью Абхазию охватили протесты против результатов президентских выборов. Позже Верховный суд Абхазии удовлетворил иск лидера партии "Амцахара" Алхаса Квицинии об отмене их итогов.

"То, что я был отравлен, это не у кого не вызывает сомнения. Но вопрос стоит в другом ключе: чем я был отравлен, и было ли это сделано умышленно? На этот вопрос клиника не должна отвечать, на него должно ответить следствие. Врачи лечат, а почему это произошло, как это произошло, и кто к этому причастен, это вопросы не к клинике", – приводит слова Бжании "Интерфакс".

Кого ждать на выборах президента

Из наиболее вероятных кандидатов в президенты Абхазии на предстоящих выборах, помимо уже анонсировавших свое участие Бжании и Дзапшбы, можно назвать министра экономики Адгура Ардзинбу, отмечает "Кавказ.Реалии"

Не менее интересной фигурой является кандидат от бывшего президента, депутат парламента Александр Анкваб. Если на прошлых выборах им стал кадровый офицер Аршба в тандеме с кандидатом в вице-президенты, торговым представителем Абхазии в России Олегом Барцицем, до выхода во второй тур им не хватило 0,40%, то в этот раз их имена в одной связке не упоминаются.

Потенциальным кандидатом также называют мэра Сухума Кана Кварчию. При этом сам он утверждал, что намерен проработать мэром пять лет, а не два месяца, пишет издание.

Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кризис в Абхазии". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии.