Болезнь Аслана Бжании обострила кризис в Абхазии

04 марта 2020, 03:30

Если госпитализация кандидата в президенты Абхазии Астана Бжании помешает ему принять участие в выборах, то это повлечет полномасштабный политический кризис с непредсказуемыми последствиями, считают опрошенные "Кавказским узлом" абхазские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", около 400 человек 3 марта провели акцию у здания Кабмина с требованием отставки правительства и исполняющего обязанности президента Абхазии. Они настаивали на том, чтобы президентские выборы, назначенные на 22 марта, были перенесены на более поздний срок. Глава ЦИК отверг такую возможность, хотя штабы всех трех кандидатов приостановили предвыборную кампанию. Протестующие согласились разойтись позжно вечером после того, как их призвали дождаться мнения кандидата в президенты Аслана Бжании по вопросу переноса даты выборов.

Протесты начались после того, как кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был экстренно госпитализирован 2 марта в Краснодарском крае. Члены новой инициативной группы считают, что политика отравили. Консилиум краснодарских врачей установил, что причиной недомогания Бжании стала двусторонняя пневмония, сообщили абхазские журналисты. Диагноз пока предварительный, анализы на отравление должны быть перепроверены, считает представитель политика.

Выборы можно отменить только в том случае, если все кандидаты откажутся от участия, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

«Закон о выборах президента четко говорит, что выборы могут быть признаны несостоявшимися в связи с выбытием кандидата в президенты, если в избирательный бюллетень был включен только один кандидат. То есть законодательство позволяет проводить выборы, даже если будет только одна кандидатура», - пояснил он. Гогия отметил, что если Бжания не будет участвовать в выборах, его сторонники смогут отдать свои голоса за других кандидатов или вообще не принимать участие в голосовании. Он также рассказал, что если Бжания не сможет принять участие в выборах по состоянию здоровья, на легитимности выборов это никак не отразится.

«Мы не можем ждать, когда кандидат поправиться, такого права нам законодательство не дает. Необходимо срочно внести изменения в выборное законодательство и четко зафиксировать там все эти нюансы, иначе итоги будут обжаловаться бесконечно», - отметил Гогия. По его словам, выборное законодательство так и не было изменено.

Ранее Тамаз Гогия уже заявлял, что в законе о выборах есть нестыковки. По его словам, статьи закона противоречат друг другу и Административно-процессуальному кодексу, что может привести к неоднократной отмене результатов выборов.

Аналитики не исключили усиление кризиса в Абхазии

Политический кризис в Абхазии не прекращался, считает координатор партнерства "Абхазские проекты" Кирилл Базилевский. «Судя по событиям в Сухуме (протестующие), вполне могут вынудить уйти в отставку и временных (чиновников)... Сейчас развитие ситуации зависит не от состояния Бжания, а от того, дадут ли задний ход те, кто организовал новые митинги», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он считает, что акцию протеста 3 марта организовали представители оппозиции, которые "руководят процессом", - заключил Базилевский.

"Решение Верховного суда не обжаловано, у Хаджимба до сих пор есть право опротестовать его", - указала журналист Изида Чаниа.

Итоги состоявшихся в 2019 году президентских выборов были отменены решением Верховного суда Абхазии. 13 января президент Рауль Хаджимба под давлением протестующих оставил этот пост, не дожидаясь перевыборов, и не стал выдвигать свою кандидатуру. Исполняющим обязанности президента назначен Валерий Бганба. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов на пост главы государства: помимо оппозиционного лидера Аслана Бжании это вице-премьер Адгур Ардзинба и бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба.

"Народ уже шутит, что будет выбирать президента, пока не выберет Бжанию",- сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Пока конкуренты Бжания по президентской гонке проявляют благородство, приостанавливая свои кампании, его сторонники угрожают сорвать выборы", - указала Чания.

Госпитализация Бжании вызовет усиление политического кризиса в стране, поскольку оппозиция уже заявила, что выборы без участия их кандидата не состоятся, считает журналист Антон Кривенюк.

"Совершенно очевидно, что те силы, которые противостоят оппозиции, попробуют использовать этот момент для того, чтобы провести выборы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Журналист считает, что это повлечет "полномасштабный, очень жесткий политический кризис с непредсказуемыми последствиями".

При этом он считает, что это будет не протесты, поскольку фактически власти в стране нет. "Это будет уже похоже на преддверие гражданской войны - такое перманентное, ситуативное применение силы, разборки, конфликты, возможно, хаотичная стрельба", - предполагает Кривенюк. Он также отметил, что жители Абхазии знают о серьезных проблемах со здоровьем Бжании, это не остановило оппозицию от выдвижения его кандидатуры на выборы.

Он считает, что тактическая задача окружения Бжании была провести выборы с его участием, "а уж потом он смог бы заняться своим здоровьем". Но план оппозиции не сработал, поэтому ее представители решили сорвать проведение выборов и тем самым дать возможность Бжании поправиться и принять в них участие, сказал он.

Напомним, в прошлых выборах, состоявшихся в 2019 году, Бжания не участвовал, хотя считался фаворитом. Незадолго до голосования его госпитализировали с симптомами сильного отравления, на лечение потребовалось несколько месяцев. Как заявил политик в январе 2020 года, он имеет доказательства того, что был отравлен диметилртутью. Весомых аргументов, подтверждающих факт умышленного отравления Бжании, нет, заявила Генпрокуратура Абхазии.

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