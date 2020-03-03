Врачи диагностировали у Бжании пневмонию

03 марта 2020, 21:21

Консилиум краснодарских врачей установил, что причиной недомогания кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании стала двусторонняя пневмония, сообщили абхазские журналисты. Диагноз пока предварительный, анализы на отравление должны быть перепроверены, считает представитель политика.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта Аслан Бжания был экстренно госпитализирован. Его ввели в состояние медикаментозной комы, из которой политик вышел сегодня. Члены новой инициативной группы сегодня на акции у здания кабмина заявили, что Бжания снова отравили. Они также потребовали отставки правительства и и.о. президента Абхазии. Протестующие настаивают на том, чтобы президентские выборы были перенесены на более поздний срок. Глава ЦИК отверг такую возможность, хотя штабы всех трех кандидатов приостановили предвыборную кампанию.

Врачи провели консилиум, на котором установили диагноз Бжании, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" журналистка Изида Чаниа. По ее словам, абхазские журналисты располагают выпиской из заключения консилиума, в которой говорится, что у политика диагностирована двухсторонняя пневмония средней тяжести. "Никаких отравляющих веществ у Бжании не обнаружено. Утверждение об отравлении - это спекуляции его сторонников", - сказала Чания.

18 апреля 2019 года, незадолго до президентских выборов, в которых намеревался участвовать, Аслан Бжания был госпитализирован в больницу с симптомами сильного отравления, на лечение которого потребовалось несколько месяцев. Как заявил политик в январе 2020 года, он имеет доказательства того, что был отравлен диметилртутью.

Бжании стало плохо через 40 минут после завтрака, он не мог нормально дышать, в больницу Сочи он поступил со спутанным сознанием, плохо ориентировался в пространстве, сообщила со ссылкой на заключение журналистка.

"Диагноз врачей пока предварительный... требует уточнения, кроме того, анализы по линии токсикологии должны быть перепроверены", - приводит слова представителя Аслана Бжании Рената Карчаа.

Он также рассказал, что ранее у Бжании предполагали инсульт, но краснодарские врачи сегодня исключили этот диагноз. "Он поправляется быстро, двигается, реагирует на слова, отвечает на вопросы, пусть и кивком головы. Ему проводится необходимое лечение. Состояние стабильно тяжелое, но прогноз хороший", - рассказал Карчаа корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не может проверить достоверность информации о заключении врачей.

Аслан Бжания принимал участие в выборах президента Абхазии в 2014 году и получил тогда 35,91% голосов избирателей, говорится в биографии политика, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кризис в Абхазии".