Сотни протестующих потребовали перенести выборы в Абхазии

03 марта 2020, 17:46

Около 400 человек на акции у здания кабмина потребовали отставки правительства и и.о. президента Абхазии. Они настаивают на том, чтобы президентские выборы были перенесены на более поздний срок. Глава ЦИК отверг такую возможность, хотя штабы всех трех кандидатов приостановили предвыборную кампанию.

Как писал "Кавказский узел", кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был экстренно госпитализирован 2 марта в Краснодарском крае. Его ввели в состояние медикаментозной комы, из которой Бжания вышел сегодня.

На 22 марта в Абхазии назначены повторные выборы президента. В прошлых выборах, состоявшихся в 2019 году, Бжания не участвовал, хотя считался фаворитом. Незадолго до голосования его госпитализировали с симптомами сильного отравления, на лечение потребовалось несколько месяцев. Как заявил политик в январе 2020 года, он имеет доказательства того, что был отравлен диметилртутью. Весомых аргументов, подтверждающих факт умышленного отравления Бжании, нет, заявила Генпрокуратура Абхазии.

Активисты заявили о массовом подкупе избирателей

Сегодня к зданию кабмина Абхазии пришли около 400 человек, которые потребовали отставки министров, представителей силовых ведомств и главы Центризбиркома, сообщил представитель протестующих Адгур Чачба. Они добиваются также отставки исполняющего обязанности президента Валерия Бганбы и введения парламентского правления вплоть до выборов.

"Мы встречались с и.о. президента Бганбой, заявили ему наши требования. Мы не можем смотреть, как идет массовый подкуп избирателей в районах. Мы хотим честные выборы, поэтому считаем, что в конце марта их проводить не нужно", – заявил Чачба.

Итоги состоявшихся в 2019 году президентских выборов были отменены решением Верховного суда Абхазии. 13 января президент Рауль Хаджимба под давлением протестующих оставил этот пост, не дожидаясь перевыборов, и не стал выдвигать свою кандидатуру. Исполняющим обязанности президента назначен Валерий Бганба. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов на пост главы государства: помимо оппозиционного лидера Аслана Бжании, это вице-премьер Адгур Ардзинба и бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба.

Члены новой инициативной группы считают, что Аслана Бжанию снова отравили. "Мы не верим в совпадения: перед сентябрьскими выборами Бжания впал в кому, перед мартовскими тоже. Он единственный достойный кандидат", – заявил Чачба.

Штабы всех кандидатов приостановили кампанию

Вечером 2 марта предвыборные штабы трех кандидатов приняли решение приостановить предвыборную кампанию до тех пор, пока Аслан Бжания не пойдет на поправку, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель предвыборного штаба Бжании Александр Анкваб.

При этом он утверждает, что штаб Бжании не имеет отношения к акции у кабмина. "Люди сами пришли, чтобы выразить свою точку зрения - имеют право протестовать против подкупа избирателей. Кто-то не хочет, чтобы Аслан Георгиевич стал президентом", – сказал Анкваб.

По его словам, самочувствие Бжании значительно улучшилось. "Аслану Георгиевичу намного лучше. Диагноз окончательный еще не поставлен, поскольку не готовы кое-какие анализы. Мы обязательно озвучим диагноз, пока о нем говорить преждевременно", – заявил Александр Анкваб.

Помощник по связям со СМИ кандидата в президенты Леонида Дзапшбы Эльза Чанба подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что штаб кандидата со 2 марта приостановил работу, встречи с избирателями прекращены. "Вся работа приостановлена до выздоровления Аслана Бжании – такое решение принял наш кандидат, чтобы поддержать уважаемого коллегу", – пояснила Чанба.

Руководитель пресс-службы кандидата в президенты Адгура Ардзинбы Георгий Берзения также сообщил о том, что штаб приостановил работу после госпитализации Бжании. "Мы приняли такое решение, чтобы поддержать Аслана Георгиевича. Встречи с избирателями возобновятся только после его выздоровления", – сообщил Берзения корреспонденту "Кавказского узла".

При этом председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сказал корреспонденту "Кавказского узла", что в Центральную избирательную комиссию не поступали заявления от кандидатов о приостановке их предвыборной кампании. "Такого понятия в выборном законодательстве нет вообще – приостановка кампании. Не проводят встречи с избирателями – это их дело. Но говорить об отмене выборов до выздоровления одного из кандидатов – это незаконно. Выборы состоятся, даже если останется только один кандидат, а у нас их два, если не считать Бжанию", – заявил Гогия.

Аслан Бжания принимал участие в выборах президента Абхазии в 2014 году и получил тогда 35,91% голосов избирателей, говорится в биографии политика, размещенной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кризис в Абхазии".