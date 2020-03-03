Аслан Бжания вышел из комы

03 марта 2020, 12:46

В краснодарской краевой клинической больнице выведен из медикаментозной комы кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания, в состоянии политика отмечена позитивная динамика.

Как писал "Кавказский узел", Аслан Бжания был экстренно госпитализирован вчера в Сочи. Врачи приняли решение перевезти его в больницу в Краснодаре, для транспортировки пациент был введен в состояние медикаментозной комы.

В состоянии кандидата в президенты Абхазии отмечается позитивная динамика. Он выведен из медикаментозной комы, пульс и давление в норме. Бжания двигает ногами и руками, на вопросы отвечает кивками, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

К Бжании в краснодарскую клиническую больницу прибыли представители Совета безопасности Республики Абхазия и правозащитники, сообщает "КоммерсантЪ-Кубань" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, 18 апреля 2019 года, незадолго до президентских выборов, в которых намеревался участвовать, Аслан Бжания был госпитализирован в больницу с симптомами сильного отравления, на лечение которого потребовалось несколько месяцев. Как заявил политик в январе 2020 года, он имеет доказательства того, что был отравлен диметилртутью.

Аслан Бжания принимал участие в выборах президента Абхазии в 2014 году и получил тогда 35,91% голосов избирателей, говорится в биографии политика, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кризис в Абхазии".