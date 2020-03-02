Аслан Бжания госпитализирован в Сочи

02 марта 2020, 17:41

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания, который заявлял о своем отравлении перед выборами 2019 года, госпитализирован в тяжелом состоянии в Сочи, сообщили источники. В Абхазии по этому поводу созвано экстренное совещание с членами совета безопасности.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля 2019 года лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания в тяжелом состоянии был доставлен в одну из больниц Москвы, в результате чего не смог принять участие в президентских выборах 2019 года. 28 января 2020 года Бжания заявил, что у него есть доказательства того, что он был отравлен диметилртутью.

Аслан Бжания госпитализирован сегодня в одну из больниц Сочи, сообщает со ссылкой на источник из окружения политика РИА "Новости". Самочувствие политика ухудшилось внезапно. Причиной, скорее всего, стало пищевое отравление, сообщает ГТРК "Вести Сочи" со ссылкой на официального представителя Бжании.

Бжания госпитализирован в 8-ю краснополянскую больницу. Состояние политика оценивается как тяжелое и вызывает опасения у врачей. Пациент введен в медикаментозную кому для транспортировки в клинику в Краснодаре, передает "Интерфакс" со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Официальных заявлений от врачей о причинах госпитализации и самочувствии Бжании пока не поступало.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба в связи с экстренной госпитализацией Бжании поручил министру здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамазу Цахнакия связаться с российскими коллегами и содействовать в оказании кандидату в президенты необходимой медицинской помощи, говорится на сайте Кабинета министров Абхазии. Также Бганба назначил срочное совещание с членами Совета безопасности в связи с госпитализацией оппозиционера.

Как писал "Кавказский узел", Рауль Хаджимба, избранный президентом на выборах 2019 года, принял решение о своей отставке на фоне массовых протестов. Новые выборы президента назначены на 22 марта. Аналитики, опрошенные "Кавказским узлом", считают, что Бжания имеет высокие шансы на победу.

Аслан Бжания в 2014 году принимал участие в выборах президента Абхазии и получил тогда 35,91% голосов избирателей, говорится в биографии политика, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Новости о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кризис в Абхазии".