Бжания возобновил предвыборную кампанию на фоне сомнений в его самостоятельности

15 марта 2020, 22:14

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания вернулся в республику и возобновил предвыборную кампанию, планируя встречи с избирателями. В окружении Бжании оказались соперничающие друг с другом политики, и их борьба за власть грозит республике новым политическим кризисом, считают координатор партнерства "Абхазские проекты" Кирилл Базилевский и журналист Изида Чания.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был экстренно госпитализирован в Краснодарском крае. Его сторонники предположили, что политика отравили, но 4 марта Минздрав Абхазии объявил, что у Бжании "двусторонняя полисегментарная пневмония". Кандидаты в президенты 6 марта возобновили предвыборные кампании, приостановленные из-за болезни Бжании, поскольку последний пообещал участвовать в выборах.

В президентских выборах в 2019 году Бжания не участвовал, хотя считался фаворитом. Незадолго до голосования его госпитализировали с симптомами сильного отравления, на лечение потребовалось несколько месяцев. Как заявил политик в январе 2020 года, он имеет доказательства, что был отравлен диметилртутью. Весомых аргументов, подтверждающих факт умышленного отравления Бжании, нет, заявила Генпрокуратура Абхазии. Итоги выборов 2019 года были отменены решением Верховного суда Абхазии. 13 января президент Рауль Хаджимба под давлением протестующих оставил этот пост, не дожидаясь перевыборов, и не стал выдвигать свою кандидатуру.

Предвыборный штаб кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании сегодня возобновил свою работу. Сам Бжания, вернувшийся в Абхазию вечером 14 марта, намерен проводить предвыборные встречи с населением, сообщил руководитель его штаба Александр Анкваб корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Анкваба, Бжания вернулся в Абхазию "без лишнего шума", его встречали на пограничном пункте пропуска "Псоу" только близкие соратники. "Сегодня возобновлена предвыборная кампания, начинаются встречи с избирателями. Аслан Георгиевич чувствует себя хорошо, готов к борьбе", - сообщил он.

Сам Аслан Бжания рассказал, что после выписки из краснодарской больницы он отправился в Москву на запланированные встречи. Сегодня он приступил к предвыборной кампании и рассчитывает донести до избирателей свою предвыборную программу. По мнению Бжании, власть в Абхазии нужно сделать более "компактной и эффективной".

"Мы должны прописать в Конституции полную ответственность президента за все процессы, которые у нас происходят. Необходимо поменять функции парламента, перераспределить функции между исполнительной и законодательной властью. Реформировать министерства, чтобы они не дублировали друг друга", - сказал Бжания корреспонденту "Кавказского узла".

По словам политика, он считает необходимым восстановление легкой промышленности в Абхазии, а также государственную поддержку для фермеров и индивидуальных предпринимателей. Бжания выступает против продажи абхазской недвижимости иностранцам, но отмечает, что этот вопрос пока не является первостепенным, - более важной задачей он считает реформу госаппарата и судебной системы. "Все госинституты работают неэффективно в стране. Мы рассчитываем на поддержку России, чтобы нам помогли реформировать госаппарат и судебную систему", - сказал Бжания.

Кандидат в президенты считает нужным начать диалог с Грузией, в частности, подписать с договор о невозобновлении боевых действий. Бжания полагает, что подписание такого договора поможет в будущем возобновить железнодорожное сообщения между Абхазией и Грузией.

Аналитики указали на угрозу противостояния между сторонниками Бжании

Абхазское общество разделилось в отношении к болезни Аслана Бжании: некоторые избиратели беспокоятся, что при "больном президенте его окружение передерется", отмечает координатор партнерства "Абхазские проекты" Кирилл Базилевский.

"С другой стороны, действительно, многие испытывают симпатии к Бжании, в том числе и потому, что он, вполне вероятно, стал жертвой подлого преступления год назад. При этом его политический вес все же умеренный. Во всяком случае возможный премьер-министр при президенте Бжании выглядит большим политическим тяжеловесом. Правда, в Абхазии социологии нет, поэтому реальное число сторонников сложно просчитать", - сказал Базилевский корреспонденту "Кавказского узла".

Сам аналитик разделяет опасения, что соратники Бжании вступят в конфронтацию друг с другом. В окружении Бжании есть кому конфликтовать, подчеркнул он. "Если Бжания станет президентом, в чем я пока совсем не уверен, он не сможет полноценно выполнять свои обязанности, вполне вероятен конфликт между его окружением, между Шамба и Анквабом", - считает Базилевский.

Главный редактор "Нужной газеты" Изида Чания отмечает, что в Абхазии есть определенная "здравая часть общества", которая считает, что болезнь кандидата – это повод снять его кандидатуру с выборов.

"В свое время, когда заболел первый президент Владислав Ардзимба, те силы, которые сегодня поддерживают Бжанию, требовали его отставки, именно мотивируя это тем, что Ардзимба болен и не может выполнять свои обязанности", - сказала Чания корреспонденту "Кавказского узла".

Силам, которые продвигают Бжанию на выборах, по мнению Чании, некем сейчас его заменить. "Определенные средства уже потрачены его сторонниками, и поэтому им все равно, в каком виде он будет баллотироваться. Они в любом состоянии готовы его поддерживать. Там еще существует достаточно сильная фигура - Александр Анкваб. У самого Бжании собственного электората очень немного, чтобы это понять, достаточно взять результаты выборов 2014 года. В нынешней ситуации на его электорат его болезнь не влияет", - считает Чания.

Мнения, что больной кандидат не может принимать участие в выборах, придерживается значительная часть населения республики, полагает журналистка.

"Когда он заболел второй раз, все прекрасно понимали, что никакого отравления нет. Его сторонники испугались, что он не встанет и снова стали говорить об отмене выборов, во второй раз фактически. Они даже не стали решение консилиума врачей ждать, сразу пошли штурмовать администрацию и.о президента и выдвинули требования об отставке всего правительства, - то есть они в очередной раз пытались силовым путем взять власть", - сказала Чания.

3 марта около 400 человек провели акцию у здания кабмина с требованием отставки правительства и и.о. президента Абхазии. Они настаивали на том, чтобы президентские выборы, назначенные на 22 марта, были перенесены на более поздний срок. Глава ЦИК отверг такую возможность, хотя штабы всех трех кандидатов приостановили предвыборную кампанию. Если госпитализация Бжании помешает ему принять участие в выборах, это повлечет полномасштабный политический кризис с непредсказуемыми последствиями, предположили абхазские журналисты.

Она полагает, что фигура Бжании – это "ширма", за которой стоят интересы конкретных людей. "За ширмой спрятаны интересы Анкваба, связанные с нефтью, и интересы Сергея Шамбы, связанные с продажей недвижимости. Они антагонисты, но объединились вокруг Бжании. Мне кажется, что их устраивает такое состояние Бжании. Если он проходит на выборах, нас ждут очень большие неприятности: он фигура недееспособная, начнется война между теми группами антагонистов, которые его поддерживали", - сказала Чания.

Выборы в Абхазии являются столкновением кланово-групповых интересов, считает журналист Антон Кривенюк. Одну из таких групп он связывает с бывшим президентом Абхазии Владиславом Ардзинбой и его преемником Раулем Хаджимбой - по словам журналиста, сейчас эта группа выдвинула кандидатом в президенты Адгура Ардзинбу. Вторую группу сил Кривенюк связывает со вторым президентом Абхазии Валерием Багапшем и его приемником Александром Анквабом - это та политическая группа, которая получила власть в 2005 году, но в 2014 году ее потеряла.

"Это другая группа клановых сил, сейчас они соревнуются, и избиратель это отлично понимает. Все избиратели это все-таки этническое абхазское население, и эти люди, так или иначе, включены в клановые, фамильные, хозяйственные и другие группы", - сказал Кривенюк корреспонденту "Кавказского узла".

По словам журналиста, этот процесс носит "нелинейный" характер и люди из одной группы могут проголосовать за другого лидирующего в этой среде кандидата, но в целом противостояние двух флангов сохраняется. "И в такой ситуации, когда происходит клановый передел власти, не важно, болеет ли кандидат, как он выглядит. Это не имеет принципиального значения", - заключил Кривенюк.