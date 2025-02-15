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19:21, 15 февраля 2025

Грузия осудила проведение выборов президента Абхазии

На избирательном участке №1 в Сухумском медицинском колледже. 15 февраля 2025 года. Кадр видео "Апсныпресс" https://t.me/apsnypress/17151

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Выборы президента Абхазии незаконны и не будут иметь юридической силы, заявил МИД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня проходит голосование на досрочных выборах президента Абхазии. Явка избирателей на 18.00 мск явка составила 55% (79 019 человек), и избирком объявил выборы состоявшимися.

В выборах участвуют пять кандидатов: вице-президент Бадра Гунба (который после отставки Аслана Бжании был назначен и. о. президента, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба), бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. Почему назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

МИД Грузии осудил проведение выборов в Абхазии, назвав их "грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии", говорится в заявлении, размещенном сегодня на сайте ведомства.

"Министерство иностранных дел Грузии осуждает проведение так называемых президентских выборов в Абхазском регионе, оккупированном Россией, которые являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах. […] Любые так называемые выборы, проведенные на оккупированных территориях, являются незаконными и не приведут ни к какому правовому результату, так как противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права", - заявило ведомство.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

МИД Грузии обратися к международному сообществу "с требованием дать должную оценку" и отреагировать на "действия, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Грузии".

"Министерство иностранных дел Грузии призывает Российскую Федерацию к прекращению действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также к выполнению возложенных на себя обязательств, в том числе по Соглашению о прекращении огня, заключенному 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза, и выводу своих войск с территории Грузии“, - говорится в заявлении.

Материалы о подготовке к выборам собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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