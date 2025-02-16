Гунба набрал большинство голосов на участке в Москве

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На избирательном участке в Москве кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба получил 1190 из 2691 голоса, его ближайший соперник Адгур Ардзинба - 1029 голосов.

Как писал "Кавказский узел", на избирательном участке в Черкесске оппозиционный кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба получил 911 голосов (47,95%), тогда как за его основного соперника Бадру Гунбу проголосовали 798 (42%) избирателей.

15 февраля прошло голосование на досрочных выборах президента Абхазии. В Абхазии были открыты 152 участка, еще два – в России (в Москве и Черкесске). Сегодня избирком объявил, что Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, Адгур Ардзинба - 36,92%, Роберт Аршба - 7,54%, Олег Барциц - 4,04%, Адгур Хурхумал – 0,97%. Второй тур выборов назначен на 1 марта.

Избирательный процесс на участке в Москве был "четко организован", объявил сегодня член ЦИК Абхазии Омар Смыр.

По его словам, по итогам голосования на этом участке Бадра Гунба набрал большинство голосов (1190), Адгур Ардзинба - 1029, Роберт Аршба - 227, Олег Барциц - 162, Адгур Хурхумал – 12. Против всех проголосовали 48 избирателей, еще 23 бюллетеня признаны недействительными, сообщает "Апсныпресс".

По словам председателя Центризбиркома Абхазии Дмитрия Маршана, в голосовании в Москве приняло участие "беспрецедентное число избирателей" - 2691, в Черкесске на участок пришли 1900 человек, пишет ТАСС.

Утром 15 февраля на избирательном участке в Москве образовались очереди. Помещение для голосования было организовано в зале библиотеки, и днем, по наблюдениям корреспондента "Кавказского узла", к каждому из десяти столов также была очередь.

Напомним, в выборах участвовали вице-президент Абхазии Бадра Гунба (который после отставки Аслана Бжании был назначен и. о. президента, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба), бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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