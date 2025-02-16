Ардзинба получил большинство голосов на участке в Черкесске

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Оппозиционный кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба получил 47,95% голосов на избирательном участке в Карачаево-Черкесии, за его основного соперника Бадру Гунбу проголосовали 42% избирателей.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля прошло голосование на досрочных выборах президента Абхазии. В Абхазии были открыты 152 участка, еще два – в России (в Москве и Черкесске). Сегодня избирком объявил, что Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, Адгур Ардзинба - 36,92%, Роберт Аршба - 7,54%, Олег Барциц - 4,04%, Адгур Хурхумал – 0,97%. Второй тур выборов назначен на 1 марта.

В Черкесске, по наблюдениям политолога Давида Дасании, голосовали граждане Абхазии, живущие в том числе в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне. Сославшись на данные наблюдателей и ответственных за организацию голосования, после закрытия участка Дасания сообщил "Кавказскому узлу", что Ардзинба набрал 911 голосов, а его основной соперник Бадра Гунба - 798 голосов.

Центризбирком обнародовал результаты голосования на участке в Черкесске, согласно которым большинство голосов (911, или 47,95%) набрал Адгур Ардзинба, сообщает "Апсныпресс".

Бадра Гунба получил 798 голосов (42%), Адгур Хурхумал - 58 (3,05%), Роберт Аршба - 53 (2,79%), Олег Барциц - 40 (2,11%), говорится в публикации.

Напомним, в выборах участвовали вице-президент Абхазии Бадра Гунба (который после отставки Аслана Бжании был назначен и. о. президента, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба), бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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