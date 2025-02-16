Политолог назвали итоги выборов президента Абхазии на участке в Черкесске

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Кандидат в депутаты Абхазии Адгур Ардзинба, по данным политолога Давида Дасании, набрал больше всех голосов на участке в Черкесске.

Как писал "Кавказский узел", голосование на досрочных выборах президента Абхазии завершено на всех 154 участках. Центризбирком отчитался о явке 65%. В Черкесске по данным на 19.30 мск проголосовали 1902 избирателя.

Почему назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

Политолог Давид Дасания заявил о победе кандидата в депутаты Абхазии Адгура Ардзинбы на участке в Черкесске. Сославшись на данные наблюдателей и ответственных за организацию избирательного процесса, он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Ардзинба набрал 911 голосов. Его основной соперник Бадра Гунба набрал, по словам Дасании, 798 голосов.



Остальные кандидаты, заявил политолог, набрали соответственно 58 голосов - Адруг Хурхумал, 53 голоса - Роберт Аршба, 40 голосов - Олег Барциц. Против всех проголосовал 21 избиратель, еще 18 бюллетеней были испорчены.

Дасания считает, что успех Ардзинбы был бы более значительным, если бы не административный ресурс, задействованный местными и центральным властями. "Против Адгура Ардзинба и других кандидатов были применены недопустимые меры, включая отказ в предвыборной агитации и рекламе", - заявил он.



Журналист Инал Хашиг прогнозирует, что будет второй тур. "В финал вышли Бадра Гунба, Адгур Ардзинба и графа "против всех", - написал он в своем телеграм-канале.

Тем временем, у здания ЦИК Абхазии в Сухуме сегодня ночью собрались люди, ожидающие предварительных итогов выборов. Протоколы уже поступают в Центризбирком, пишет "Нужная газета".

В выборах участвуют пять кандидатов: вице-президент Бадра Гунба (который после отставки Аслана Бжании был назначен и. о. президента, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба), бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.