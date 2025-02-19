Аналитики связали с ходом выборов отставку главы СГБ Абхазии

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Причиной отставки главы Службы госбезопасности Абхазии Дмитрия Кучуберии стало отсутствие контроля за ситуацией в республике в ходе предвыборной кампании и выборов, считают аналитики. В тоже время глава МВД Роберт Киут сохранил свой пост, несмотря на отсутствие реального влияния среди силовиков.

Как писал "Кавказский узел", увольнение Дмитрия Кучуберии с должности главы СГБ Абхазии кандидат в президенты Бадра Гунба расценил как нарушение соглашения между властями и оппозицией и попытку сорвать второй тур выборов президента. Несколько десятков вооруженных людей без гражданства Абхазии находятся в Сухуме, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба и потребовал от силовых структур выдворить их за пределы республики. Кадровые перестановки, проведенные и.о. президента Абхазии Валерием Бганбой, противоречат соглашению с оппозицией. Абхазия должна в спокойной обстановке подойти к второму туру досрочных президентских выборов, заявили парламентарии.

Юрист НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава, политолог Дмитрий Дасания, глава общественной организации ветеранов войны «Аруаа» Темур Гулия и политолог Нателла Акаба, опрошенные «Кавказским узлом», обсудили ситуацию в Абхазии между двумя турами выборов, остановившись на скандале с увольнением председателя СГБ Дмитрия Кучуберии.

Кучуберия - это человек бывшего президента Аслана Бжании, указал Саид Гезердава. «Он принимал активное участие в «обороне» администрации президента 15 ноября 2024 года. Влияние СГБ сейчас колоссально, это наследие Бжании. Среди причин его отставки было то, что СГБ не контролировало ситуацию перед выборами, допускало иностранное вмешательство в виде опросов, не реагировало на анонимную агитацию/черный пиар, а после выборов, наверное, последней каплей стали угрозы в адрес врио президента Валерию Бганба в связи с высказываниями его племянника Энвера. Еще одной причиной стало присутствии вооруженных людей, связанных с Ахрой Авидзба", - отметил он.

Следком России анонсировал проверку угроз в адрес граждан Абхазии и России армянской национальности в связи с голосованием на досрочных выборах президента. Автор аудиосообщения, которое стало поводом для проверки, Энвер Бганба, извинился перед армянской общиной Абхазии.

Большинство специалистов силовых структур и даже политические деятели положительно характеризуют Кучуберию, сообщил Давид Дасания. «Об этом, в частности, говорил в интервью Абхазскому телевидению исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Валерий Бганба. Однако, по мнению ряда источников, в период его руководства в СГБ выявились определённые проблемы", - подчеркнул он.

Среди этих проблем, политолог на первом месте назвал появление в Абхазии большого количества подозрительных вооружённых лиц, чья деятельность объективно воспринимается обществом как деструктивная. "Кроме того, вопреки принципу полной анонимности, в стране проводился опрос ВЦИОМ, при котором записи интервью фиксировались на аудионосители, а затем транслировались в эфир. Сам опросник включал два блока вопросов: стандартные и наводящие, призванные оказывать влияние на респондентов и склонять их к определённому результату в ходе президентских выборов", - заметил Дасания.

Еще одной причиной отставки Кучуберии, по словам политолога, стали два случая нападений на агитаторов кандидата в президенты от оппозиции. "Утверждается, что эти нападения происходили в присутствии государственных чиновников, что вызвало серьёзное общественное возмущение", - рассказал он.

"Третья проблема – наличие в Абхазии вооружённых лиц, прибывших из-за её пределов и не относящихся к бригаде «Пятнашка». СГБ не смогла выявить источники распространения антироссийских настроений в стране, а также не уделила должного внимания анонимным ресурсам, распространяющим деструктивную информацию, что нанесло ущерб межгосударственным отношениям с Россией", - заявил Дасания.

По его словам, по официальной версии, Служба государственной безопасности не отреагировала на вмешательство иностранных институтов, проводивших социологические исследования, а также на активность анонимных ресурсов, разжигающих межнациональную рознь и нагнетающих напряжённость в абхазо-российских отношениях.

Политолог подчеркнул, что кандидат в президенты Бадра Гунба назвал увольнение Кучуберии нарушением соглашения от 19 ноября 2024 года, заключённого между властью и оппозицией для стабилизации ситуации после отставки Бжании. "Однако именно представители власти первыми нарушили условия договора, отказавшись от нейтралитета и активно включившись в предвыборную кампанию, что сопровождалось саботажем работы администраций в ряде районов Абхазии", - заметил он.

Темур Гулия также отметил, что основной причиной отставки Кучуберии стала активность на территории Абхазии вооруженных людей непонятного происхождения. "Врио президента сначала требовал от СГБ выяснить, кто эти люди, а когда выяснилось, что СГБ ничего не сделало, последовало увольнение Кучуберии", - заявил он.

Аналитики указали на отсутствие реальное поддержки Киута силовиками

Касаемо ситуации с главой МВД Робертом Киутом Гезердава отметил, что ему тоже грозила отставка. "Но вмешался штаб Гунбы и чтобы не снять напряженность парламент пришел к такому решению. Я не стал бы говорить о массовом протесте силовиков, скорее всего нужна была видимость поддержки, все-таки, если речь о Киуте, он не из системы внутренних дел и поддержка у него там не значительная", - подчеркнул он.

По данным Дасании, отставка Киуту не грозила. "Он, как утверждают источники, поверил информации, опубликованной в различных Телеграм-каналах", - заявил политолог.

Гулия подчеркнул, что Киут отказался уходить со своего поста, несмотря на указ врио президента. "Киут категорически отказался уходить – я о таких случаях не слышал, чтобы министр отказывался уходить в отставку. Это абсолютно беспрецедентно", - подчеркнул он.

Гулия также отметил, что ни о какой сколько-нибудь массовой безусловной поддержке Киута со стороны сотрудников МВД нет речи. «Собрали сотрудников и министр попросил поддержки, пытаясь втянуть их таким образом в политическое поле», - заявил он.

Эксперты оценили сильные стороны кандидатов в президенты

Говоря о козырях двух оставшихся кандидатов в президенты, Гезердава отметил, что у Гунбы - это акцентирование внимания на том, что именно он приемлемая фигура для Москвы, административный ресурс, влияние на национальные общины. "В свою очередь Ардзинба может сделать выводы, исходя из расклада после первого тура, увидеть проблемные места в электоральной поддержке и направить туда свои усилия", - заявил он.

Единственным козырем Гунбы, который может существенно повлиять на исход выборов, остаётся его поддержка со стороны армянского населения Абхазии, указал Дасания. "В то же время его явное приоритетное внимание к Москве, которое могло бы рассматриваться как сильное преимущество, может сыграть с ним злую шутку, как это произошло с Раулем Хаджимба в 2004 году, когда пророссийская ориентация помешала ему добиться успеха. Излишняя зависимость от внешней поддержки может вызвать недовольство у значительной части избирателей, что повлияет на его репутацию", - отметил он.

Что касается Адгура Ардзинба, то, по мнению политолога, его ключевыми козырями являются борьба с коррупцией и критика инвестиционного соглашения.

"Антикоррупционная и реформаторская риторика Ардзинба делает акцент на необходимости борьбы с коррупцией, обещая реформировать внутренние процессы и улучшить управление в ряде секторов. Это обещание привлекает тех, кто устал от неэффективности власти и жаждет перемен. Ардзинба также активно критикует первоначальный вариант соглашения с Россией, утверждая, что оно ущемляет интересы Абхазии. После внесения этих многочисленных изменений он заявил, что документ готов к принятию. Подобная деятельность Адгура Ардзинба укрепляет его образ защитника национальных интересов. Эти факторы повышают его популярность среди тех, кто ищет более независимую политику и жаждет изменений в общественной и экономической жизни страны», - подчеркнул Дасания.

Нателла Акаба также отметила среди главных козырей Гунбы его хорошие отношения с Россией. «Кроме того, он приличный человек, хотя раньше и не был особо заметен», - заявила она. Что касается Ардзинбы, то, по мнению политолога, его единственным козырем является его фамилия, поскольку часть людей считает его родственником первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы, который популярен в республике.

15 февраля прошло голосование на досрочных выборах президента Абхазии. Сегодня избирком объявил, что Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, Адгур Ардзинба - 36,92%, Роберт Аршба - 7,54%, Олег Барциц - 4,04%, Адгур Хурхумал – 0,97%. Второй тур выборов назначен на 1 марта.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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