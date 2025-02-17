Бастрыкин потребовал расследовать угрозы гражданам России в Абхазии

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Следком России анонсировал проверку угроз в адрес граждан Абхазии и России армянской национальности в связи с голосованием на досрочных выборах президента. Автор аудиосообщения, которое стало поводом для проверки, извинился перед армянской общиной Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля прошло голосование на досрочных выборах президента Абхазии. Сегодня избирком объявил, что Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, Адгур Ардзинба - 36,92%, Роберт Аршба - 7,54%, Олег Барциц - 4,04%, Адгур Хурхумал – 0,97%. Второй тур выборов назначен на 1 марта.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии, сообщила сегодня официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"В ряде средств массовой информации сообщается, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей, имеющих в том числе российское гражданство, поддерживать конкретные политические силы. При этом высказывались угрозы применения насилия в отношении граждан Абхазии и России армянской национальности", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Она отметила, что согласно части 3 статьи 12 Уголовного кодекса России иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации.



"С учетом положений действующего законодательства председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Ход проведения проверки поставлен главой ведомства на личный контроль", — сообщила она.

Житель Гагр Энвер Бганба заявил сегодня, что в сети распространяются сделанные им "призывы к насильственным действиям против лиц армянской национальности". "Подобная лживая и провокационная акция нацелена исключительно на дискредитацию меня, как сторонника кандидата в президенты Ардзинба А. А", - говорится в заявлении, которое опубликовал Telegram-канал "Республика" Бганба заявил, что политические оппоненты используя "подлог и монтаж не связанных друг с другом аудиозаписей, пытаются учинить травлю на национальной почве и придать этому политический окрас в связи с моими родственными связями с и.о. Президента" (по данным абхазских Telegram-каналом Энвер Бганба - племянник и.о. президента Абхазии Валерия Бганбы - прим. "Кавказского узла").

В аудиосообщении, которое опубликовал Telegram-канал Abkhazia Insider, мужской голос комментирует итоги первого тура выборов. "На втором туре надо очень сильно выводы делать, в том числе и по армянам. Там и абхазцы много где подвели, но армян - с ними надо уже по-другому работать, их только надо пугать", - заявил он, добавив угрозу с использованием ненормативной лексики.

При этом армянская община Абхазии опубликовала сегодня в своем Telegram-канале видео встречи почетного представителя Армянской общины Республики Абхазия Хачика Минасяна и жителем Гагр Энвера Бганбы, "на которой обсуждалась распространённая в сети Интернет аудиозапись, а также реакция широкой общественности на прозвучавшие в аудиозаписи слова". На видео Бганба говорит, что сказал эти слова "на эмоциях, выскочило". "Люди восприняли так, что я имел в виду армянскую нацию, то я вам честно говорю, мои извинения, я нацию затрагивать ен собирался", - заявил он.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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