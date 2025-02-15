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23:58, 15 февраля 2025

Азербайджан отказался признать выборы в Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило поддержку территориальной целостности Грузии и заявило о непризнании  результатов досрочных выборов президента Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля  прошло  голосование на досрочных выборах президента Абхазии, Центризбирком  признал выборы состоявшимися. Выборы президента Абхазии незаконны и не будут иметь юридической силы, заявил МИД Грузии.

В выборах участвовали  пять кандидатов: вице-президент Бадра Гунба (который после отставки Аслана Бжании был назначен и. о. президента, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба), бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. Почему назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

 Министерство иностранных дел Азербайджана поздно вечером 15 февраля выступило с заявлением в связи с "внеочередными президентскими выборами в Абхазском регионе Грузии». 

 "Азербайджанская Республика еще раз подтверждает  свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии,  и не признает так называемые “внеочередные президентские выборы”, состоявшиеся 15 февраля 2025 года в Абхазском регионе Грузии, а также их результаты», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Баку выступает «за мирное решение абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права", - указано в сообщении.Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Материалы о досрочных выборах президента собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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