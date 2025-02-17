Ардзинба призвал силовые структуры выдворить из Абхазии вооруженных иностранцев

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Несколько десятков вооруженных людей без гражданства Абхазии находятся в Сухуме, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба и потребовал от силовых структур выдворить их за пределы республики.

Как писал "Кавказский узел", у здания МВД Абхазии собрались сотрудники милиции, обеспокоенные информацией об отставке руководства. Власти Абхазии сообщили об отставке главы Службы госбезопасности Дмитрия Кучуберия. Собравшиеся в Сухуме сторонники Бадры Гунбы потребовали разъяснений властей о причинах отставки главы Службы госбезопасности Дмитрия Кучуберия.

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба выступил сегодня с видеообращением об отставке глав силовых структур. "Здесь не о политике идет речь — в период предвыборной кампании и особенно в день голосования были замечены несколько десятков вооруженных людей, не граждан Абхазии, такого спортивного телосложения. Есть информация, что это представители частной военной компании, которые находились возле здания Центральной избирательной комиссии. Мы неоднократно обращались к представителям силовых ведомств отреагировать и выдворить за переделы Абхазии людей, которые находятся здесь с непонятной целью", - заявил Ардзинба на видео

По его словам, силовые структуры на эти просьбы никак не отреагировали. "Я с трудом себе представляю, что без участия руководства силовых структур несколько десятков вооруженных людей могли бы находиться беспрепятственно в центре Сухума", - отметил кандидат в президенты.

По его словам, он опасается возможности провокации и кровопролития. При этом, по словам Ардзинбы, речь не идет о требовании отставки Киута. "Если министр внутренних дел Киут готов справиться с этой задачей, чтобы в Абхазии не было непонятных вооруженных формирований непонятного происхождения, пускай продолжает работу", - сказал Ардзинба.

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба заявил, что при подготовке соглашения в период кризиса ноября 2024 года в первую очередь шла речь о посте президента и Бадра Гунба согласился исполнять обязанности президента до досрочных выборов.Однако в дальнейшем Гунба решил баллотироваться в президенты.

"Руководители органов государственной власти нарушили законодательство, потому что активно принимали участие в предвыборной кампании", - сказал Ардзинба.

Он подчеркнул, что соглашение от 19 ноября 2024 года, заключенное после отставки Бжании, многократно нарушено представителями власти и лично Бадрой Гунба, который раздавал "автобусы, карты скорой помощи", также участвовал в первом тестовом полете из Москвы в Сухум.

Отметим, что 15 февраля прошло голосование на досрочных выборах президента Абхазии. Сегодня избирком объявил, что Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, Адгур Ардзинба - 36,92%, Роберт Аршба - 7,54%, Олег Барциц - 4,04%, Адгур Хурхумал – 0,97%. Второй тур выборов назначен на 1 марта.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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