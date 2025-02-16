Пользователи Telegram усомнились в данных ЦИК Абхазии об итогах голосования

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Данные ЦИК Абхазии о числе голосов, которое набрали Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, выглядят очень сомнительными, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля прошло голосование на досрочных выборах президента Абхазии. Сегодня избирком объявил, что Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, Адгур Ардзинба - 36,92%, Роберт Аршба - 7,54%, Олег Барциц - 4,04%, Адгур Хурхумал – 0,97%. Второй тур выборов назначен на 1 марта.

В Абхазии были открыты 152 участка, еще два – в России (в Москве и Черкесске). На участке в Черкесске оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба получил 911 голосов (47,95%), тогда как за его основного соперника Бадру Гунбу проголосовали 798 (42%) избирателей. В Москве Бадра Гунба получил большинство голосов (1190 из 2691), а Адгур Ардзинба - 1029 голосов.

Озвученные избиркомом итоги голосования, согласно которым ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, подвергли сомнению авторы некоторых комментариев под публикациями телеграм-канала Respublica.

"Я не верю в 37 процентов Адгура… Сколько за Адгура шло людей. Я думаю, у него за 50%. Но мы не знаем эти механизмы", - написала, в частности, Саида.

"Не может такого быть, это все фальсификация, у Ардзинба по-любому должно было быть за 50%", - прокомментировала данные избиркома Kristina. "При такой поддержки молодёжи на этот раз, не верю, что Адгур Амиранович имеет лишь 37%. Опять ложь", - высказал мнение kkkggg.

Утром 15 февраля на избирательном участке в Москве образовались очереди. Днем, по наблюдениям корреспондента "Кавказского узла", среди пришедших голосовать было много молодежи.

"Не могу понять, люди которые были против [ушедшего в отставку в результате протестов Аслана] Бжания, зачем голосовать за Гунбу, это ведь одна команда и одни люди", - поделился недоумением VIP. "Потому что мозги промыли", - ответил на это SS.

В 2024 году власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

"Второй тур это максимум, на что может Ардзинба рассчитывать. От других кандидатов к нему голоса не пойдут", - предположил Kid Kidding. "Политтехнологи у Бадры хорошие, за пару месяцев из [малозаметного чиновника] сделали спасителя нации", - написал MK.

Напомним, в выборах участвовали вице-президент Абхазии Бадра Гунба (который после отставки Аслана Бжании был назначен и. о. президента, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба), бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.

В преддверии выборов Бадра Гунба ездил в Москву и встречался с российскими чиновниками. Поездка Гунбы имела целью показать избирателям, что Россия готова разговаривать только с ним, это является применением административного ресурса и нарушает законодательство о выборах, указали абхазские политологи и юристы.

Переговоры Бадры Гунбы с российскими министрами используются для предвыборного пиара, хотя в ходе предвыборной кампании он не имеет права представлять народ Абхазии, заявил штаб Адгура Ардзинбы.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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