Прекращение выдачи российских документов вызвало резонанс в Абхазии

В Абхазии приостановлены не только выдача российских паспортов, но и обмен водительских удостоверений на российские. Ряд абхазских политиков подверг критике коллег, чьи заявления побудили российскую сторону закрыть пункты выдачи, а местные активисты поддержали принятое решение.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля посольство России в Абхазии объявило о прекращении выдачи российских паспортов на территории Абхазии. Это решение принято из-за заявлений абхазских депутатов, усомнившихся в законности работы пунктов выдачи российских документов, которые открылись в январе.

Выдача российских паспортов гражданам Абхазии, которые имеют также гражданство РФ, ведется на основании соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, которое вступило в силу в апреле 2025 года. 17 июля 2025 года Владимир Путин подписал указ, позволяющий оформлять внутренние российские паспорта на территории Абхазии.

МВД Абхазии объявило о закрытии пунктов приема заявлений на паспорта

Пункты приема документов, созданные на базе паспортного управления МВД Абхазии в Сухуме, Очамчыре и Гагре, будут закрыты, сообщило 6 февраля в своем телеграм-канале МВД Абхазии.

Ведомство пояснило, что 6 февраля из МВД России поступило письмо об отзыве специалистов и оборудования миграционной службы российского МВД, ранее прибывших в Абхазию для организации выдачи российских паспортов абхазским гражданам, имеющим одновременно гражданство Российской Федерации.

"В последующем граждане Республики Абхазия, имеющие одновременно гражданство Российской Федерации, могут получить соответствующие государственные услуги непосредственно в территориальных подразделениях МВД России", - говорится в публикации.

Большинство жителей Абхазии и Южной Осетии обзавелось российскими паспортами до 2008 года. По оценкам аналитического и исследовательского центра The Warsaw Institute, к 2008 году российскими паспортами владели до 85% населения Абхазии и более 90% населения Южной Осетии.

Прием заявлений на выдачу российских водительских удостоверений прекращен

В тот же день в МВД Абхазии поступило из МВД России аналогичное письмо об отзыве сотрудников российской ГАИ, которые с апреля 2025 года обменивали абхазским водителям, имеющим гражданство России, абхазские водительские удостоверения на российские.

Прием документов в управлении ГАИ МВД Республики Абхазия приостановлен

"В связи с данными обстоятельствами прием документов в управлении ГАИ МВД Республики Абхазия приостановлен. В дальнейшем получить российские водительские удостоверения можно будет только на территории Российской Федерации", - сообщило ведомство.

1 апреля 2025 года Путин своим указом упростил выдачу российских водительских прав гражданам Абхазии, имеющим российское гражданство или вид на жительство в России. Некоторые водители посетовали, что потратили деньги на оформление документов, не зная о готовящемся нововведении. Абхазские водительские права с неистекшим сроком признаются действительными в России до 1 апреля 2026 года.

Согласно публикации ведомства, от граждан Абхазии принято 19140 заявлений на обмен водительских прав, изготовлено 18050 удостоверений российского образца, выдано 16146 удостоверений. Таким образом, 2994 заявителя не успели получить российские водительские права.

"Также напоминаем, что после 1 апреля текущего года абхазские водители, имеющие гражданство России, не смогут управлять транспортным средством на территории Российской Федерации без российских водительских удостоверений", - отмечается в публикации.

Абхазские политики подчеркнули неофициальность заявлений депутатов

Действия "отдельных депутатов" лишили граждан Абхазии доступного оформления российских документов, заявили 6 февраля председатель партии "Единая Абхазия" Алхас Барзания и политсовет партии.

Безответственные заявления в СМИ вынудили российскую сторону отозвать своих сотрудников

"После заседания комитета по обороне и национальной безопасности 4 февраля ряд депутатов публично поставили под сомнение законность выдачи документов и работы российских специалистов. Несмотря на то, что официально комитет не принимал рекомендаций о прекращении процедуры, безответственные заявления в СМИ вынудили российскую сторону отозвать своих сотрудников", - говорится в сообщении в телеграм-канале партии.

Работа пунктов была организована в соответствии с межгосударственными соглашениями и по согласованию с властями Абхазии, напомнили авторы заявления. "Попытки объявить процедуру документирования граждан "незаконной" свидетельствуют либо о непонимании механизмов работы (присутствие специалистов не противоречит законодательству Абхазии), либо о намеренном желании дестабилизировать ситуацию", - указано в публикации.

Порядка 500 человек успели подать заявления на получение паспорта Российской Федерации

Упрощение процедуры выдачи документов было "огромным благом" для жителей Абхазии, которые теперь лишены этой возможности. "Ситуация уже ударила по конкретным людям: порядка 500 человек успели подать заявления на получение паспорта Российской Федерации, но из-за деструктивных действий депутатов эти заявления останутся нерассмотренными", - заявила "Единая Абхазия", подчеркнув, что "сами бланки изготавливались в РФ", и "никакой угрозы суверенитету это не несло".

Нужно все-таки думать о людях в первую очередь

Помощник президента Абхазии по международному сотрудничеству Сергей Шамба также прокомментировал отмену выдачи российских паспортов на территории Абхазии.

"Это, конечно, создаст больше неудобств для людей, нужно все-таки думать о людях в первую очередь... Уже очень многие пожилые люди мне звонят, обращаются с вопросами, что им делать в этой ситуации", - привела его слова в своем телеграм-канале "Единая Абхазия".

Шамба призвал "отдельных политических деятелей Абхазии" ставить на первое место интересы граждан, отмечается в публикации.

Возникали вопросы по поводу нормативной базы с абхазской стороны

Депутат парламента Абхазии Ахра Пачулия также указал, что парламент не делал официальных заявлений по поводу незаконности выдачи паспортов.

"Если отдельные депутаты и высказывались, то, насколько мне известно, возникали вопросы по поводу нормативной базы с абхазской стороны - какие механизмы были разработаны для реализации проекта после ратификации", - привело 6 февраля его слова "Апсныпресс".

Активисты из "Апсуаа рымч" поддержали депутатскую инициативу

В свою очередь общественное движение "Апсуаа рымч" поддержало решение о прекращении выдачи российских документов. "Вызывает серьёзную обеспокоенность ситуация, при которой у нас в Абхазии была допущена массовая выдача внутренних паспортов РФ и российских водительских удостоверений", - процитировал 6 февраля заявление организации телеграм-канал "Газета.abh".

Выдача внутренних документов одного государства на территории другого означает утрату субъектности

"Выдача внутренних документов - это "не вопрос комфорта, а сфера суверенных государственных функций", пояснили авторы заявления. "Союз с Российской Федерацией не отменяет суверенитет Абхазии. Союзники не подменяют друг другу ключевые функции государства - паспорт, правовой учёт, административную юрисдикцию. В мировой практике массовая выдача внутренних документов одного государства на территории другого означает утрату субъектности и формирование режима протектората", - заявили активисты.

По их мнению, "желание граждан не может служить оправданием институциональной слабости власти". "Выдача внутренних паспортов РФ у нас в Абхазии - это не забота о людях. Это результат управленческой несостоятельности и политической безответственности наших чиновников. Общественное движение "Апсуаа рымч" настаивает: на публичной политико-правовой оценке действий ответственных должностных лиц; на окончательном и бескомпромиссном прекращении практики экстерриториальной выдачи внутренних документов РФ", - говорится в публикации.

Напомним, 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.