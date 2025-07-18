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00:57, 18 июля 2025

Путин разрешил выдавать российские паспорта в Абхазии и Южной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Абхазии и Южной Осетии с российским гражданством в течение ближайших трех лет смогут оформлять российские паспорта на территории республик.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года Совет Европы согласовал решение не признавать действительными документами российские загранпаспорта, выданные в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, Абхазии и Южной Осетии. В августе 2023 года такие паспорта отказался признавать Федеральный совет Швейцарии. 

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Указ, позволяющий оформлять внутренние российские паспорта на территории Абхазии и Южной Осетии, Владимир Путин подписал 17 июля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, граждане Абхазии и Южной Осетии, которые приобрели также российское гражданство, но живут в республиках, "вправе обратиться с заявлением о выдаче, в том числе, на территории Республики Абхазия или Республики Южная Осетия паспорта гражданина Российской Федерации". Это положение касается и замены паспорта.

Действие указа не распространяются на тех граждан Абхазии и Южной Осетии, которые получили гражданство после 26 августа 2008 года, отмечает "Интерфакс”. Документ вступает в силу со дня официального опубликования и действует до 1 августа 2028 года включительно.

Большинство жителей Абхазии и Южной Осетии обзавелись российскими паспортами до 2008 года. По оценкам аналитического и исследовательского центра The Warsaw Institute, к 2008 году российскими паспортами владели до 85% населения Абхазии и более 90% населения Южной Осетии.

 "Кавказский узел" также писал, что 1 апреля Путин своим указом упростил выдачу российских водительских прав гражданам Абхазии, имеющим российское гражданство или вид на жительство в России. Некоторые водители посетовали, что потратили деньги на оформление документов, не зная о готовящемся нововведении. 

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Автор: "Кавказский узел"

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