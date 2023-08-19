Швейцария отказалась признавать часть российских паспортов

19 августа 2023, 03:27

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Федеральный совет Швейцарии принял решение не признавать российские паспорта, выданные в Абхазии и Южной Осетии, а также в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября 2022 года Совет Европы согласовал проведение переговоров с Европарламентом о непризнании российских загранпаспортов, выданных в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, Абхазии и Южной Осетии. Эти документы не будут действительными для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны, заявил Совет Европы. 540 депутатов Европарламента поддержали эту инициативу. МИД Абхазии заявил, что решение Европарламента не соответствует международным нормам и ущемляет права местных жителей, а 26 ноября 2022 года решение Европарламента раскритиковал и МИД Южной Осетии.

Владимир Путин 5 октября подписал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Абхазию и Южную Осетию Грузия считает оккупированными Россией после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Швейцария отказалась признать паспорта, выданные Россией в Абхазии и Южной Осетии, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. По этим паспортам нельзя будет получить шенгенскую визу или пересечь внутреннюю шенгенскую границу, пишут 18 августа "Новости-Грузия".

Соответствующее решение принял Федеральный совет Швейцарии. В сообщении, опубликованном на его сайте, указано, что ранее решение не признавать указанные документы принял ЕС, а "Федеральный совет повторил это решение на своем заседании 16 августа 2023 года".

"Обычные паспорта и дипломатические паспорта, разрешения на проживание для лиц без гражданства, свидетельства о возвращении и удостоверения личности моряков не признаются", - говорится в сообщении. Также уточняется, что "для Абхазии и Южной Осетии - сепаратистских регионов Грузии - пограничной признается дата 26 августа 2008 года: российские проездные документы, выданные после этой даты в этих двух регионах или лицам, проживающим там, больше не принимаются для оформления шенгенских виз".

При этом уточняется, что "несмотря на ограничения, визы могут выдаваться по гуманитарным соображениям, по соображениям национальных интересов или в связи с международными обязательствами".

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