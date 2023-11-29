Адам Кадыров объявлен куратором чеченского батальона Минобороны

29 ноября 2023, 08:00

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16-летнему Адаму Кадырову доверено курировать батальон имени шейха Мансура, заявили соратники главы Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября Рамзан Кадыров объявил, что в Гудермесе оборудуются казармы для нового батальона Минобороны, который получит название "батальон имени шейха Мансура". 11 ноября глава Чечни сообщил, что первое официальное построение бойцов стрелкового батальона имени шейха Мансура прошло на новой базе в Гудермесе, где будет дислоцироваться подразделение.

Шейх Мансур (1760 – 1794) – военно-политический и религиозный деятель, исламский проповедник, военачальник, первый имам Северного Кавказа, предводитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа 1785-1791 годов. На "Кавказским узле" опубликована биография шейха Мансура.

16-летнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову "доверено важное направление", сообщил сегодня в своем телеграм-канале спикер чеченского парламента Магомед Даудов. "Отныне он будет курировать одно из самых боеспособных подразделений в составе Министерства обороны РФ - батальон имени Шейха Мансура", - написал он.

Даудов выразил уверенность, что подросток "сделает всë необходимое, чтобы личный состав батальона был обеспечен всем необходимым для качественного выполнения поставленных задач".

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил в своем телеграм-канале, что представил бойцам батальона их нового куратора. "Это назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа", - заявил депутат.

Также "в ходе торжественной части" Адаму Кадырову вручили звезду под № 2 батальона имени шейха Мансура. Звезда под № 1 ранее была вручена главе Чечни, отметил Делимханов.

Напомним, к 17 ноября 15-летний 1 Адам Кадыров получил по меньшей мере девять государственных и общественных наград. При этом государственное ИА "Чечня сегодня", сообщившее 15 ноября об одной из наград, из заслуг Адама Кадырова упомянуло лишь избиение арестованного Никиты Журавеля.

Информация том, кто осудил и кто одобрил избиение Журавеля, а также версии, зачем Кадыровы создали вокруг себя новую шумиху, собраны "Кавказским узлом" в справке "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Волгоградец Никита Журавель, обвиненный по делу о сожжении Корана, был избит в грозненском СИЗО в августе. 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись избиения и похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и, в том числе, высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы поспорили о мотивах награждений Адама Кадырова. Вручение 15-летнему подростку высших наград Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии продиктовано стремлением глав республик выказать уважение его отцу, предположил Ахмет Ярлыкапов. Награждения Кадырова-младшего инициированы Москвой как сигнал поддержки возможного преемника Рамзана Кадырова, возразил Руслан Кутаев.

5 ноября также стало известно, что Адам Кадыров назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, указали юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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