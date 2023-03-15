Новое назначение дочери Кадырова вписалось в его кадровую политику

15 марта 2023, 20:31

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Дочь Рамзана Кадырова Хутмат, как и две ее сестры, заняла высокую должность в Чечне, она назначена куратором системы здравоохранения республики.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля 2022 года дочь главы Чечни Хутмат Кадырова была назначена заместителем руководителя секретариата главы республики, ей было поручено курировать работу реабилитационных центров.

Две старшие дочери Рамзана Кадырова награждены орденами Ахмата Кадырова, племянник назначен вице-премьером Чечни, 17-летний сын Кадырова встречался в Кремле с Владимиром Путиным. Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, а кто с нее упал, описано в справке «Кавказского узла» "Главное о кадровой политике Кадырова".

О назначении Хутмат Кадыровой сообщил заместитель главы правительства Чечни Адам Алханов. "По поручению главы ЧР отныне систему здравоохранения Чеченской Республики будет курировать Хутмат Рамзановна. Мы видим, что реабилитационная служба под её кураторством вышла на качественно новый уровень, теперь знания и опыт Хутмат Кадыровой будут способствовать развитию всей медицинской отрасли", - написал он 14 марта в своем Telegram-канале.

С назначением Хутмат Кадырову сегодня поздравил сегодня в своем Telegram-канале депутат Госдумы Адам Делимханов. Он выразил уверенность, что "накопленные знания и опыт помогут ей внести весомый вклад в улучшение сферы здравоохранения республики".

"Кавказский узел" также писал, что старшая дочь Кадырова Айшат 8 октября 2021 года стала министром культуры республики, на тот момент ей был 21 год. Другая его дочь, Хадижат Кадырова, в декабре 2020 года возглавила департамент дошкольного образования Грозного. В сентябре 2022 года в 16-летнем возрасте Ахмат Кадыров был назначен на должность председателя Совета регионального отделения движения детей и молодежи. 4 марта Владимир Путин встретился в Кремле с Ахмадом Кадыровым, 17-летним сыном главы Чечни. Всего у Рамзана Кадырова шесть дочерей и четверо сыновей.

2 февраля Кадыров сообщил о назначении вице-премьером и министром имущественных и земельных отношений республики Хамзата Кадырова, который приходится ему племянником.

Назначение на различные должности родственников и приближенных - типичная кадровая политика главы Чечни, отметил в ноябре 2021 года президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Кадыров часто тасует колоду из родственников и приближенных и перебрасывает их с поста на пост. Причем, если этот человек никак не прокололся, то тот, кого сняли, появится на другой должности - не хуже", - сказал он "Кавказскому узлу".

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Управление в Чечне, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, пояснил в 2019 году "Кавказскому узлу" политолог Дмитрий Орешкин. "Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", — сказал он

Сам Рамзан Кадыров на совещании 2 марта 2020 года назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями его родственников. Двумя неделями ранее, 14 февраля 2020 года, глава Чечни отметил, что 97% его родственников работают рядовыми сотрудниками силовых структур.

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