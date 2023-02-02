Племянник Кадырова назначен вице-премьером Чечни

02 февраля 2023, 14:08

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении вице-премьером и министром имущественных и земельных отношений республики Хамзата Кадырова, который приходится ему племянником.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров периодически объявляет о назначении на различные высокие государственные должности своих родственников. В частности, 20 февраля 2022 года стало известно, что его дочь Хутмат Кадырова стала заместителем руководителя секретариата главы Чечни.

8 октября 2021 года дочь главы Чечни, 22-летняя Айшат Кадырова, стала министром культуры республики. Другая его дочь, Хадижат Кадырова, в декабре 2020 года возглавила департамент дошкольного образования Грозного. У Рамзана Кадырова шесть дочерей и четверо сыновей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего племянника, 26-летнего Хамзата Кадырова, на должность министра имущественных и земельных отношений республики.

"Представил членам кабинета министров нового вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений ЧР Хамзата Кадырова", – привело сегодня РИА "Новости" слова Рамзана Кадырова.

При этом Кадыров комплиментарно охарактеризовал своего племянника Хамзата "талантливым и исполнительным руководителем".

"Он доказал это, достигнув высоких результатов на предыдущих должностях в государственных органах власти и местного самоуправления", - заявил Кадыров.

Хамзат Кадыров в 2012 году окончил школу хафизов (хранитель Корана, – прим. "Кавказского узла"), после чего был назначен директором школы хафизов в родовом селении Ахмат-юрт имени Зелимхана Кадырова (старший брат Рамзана Кадырова). В частности, занимал ранее должность помощника главы Чечни, главы администрации Курчалоевского района, министра по физической культуре и спорту Чечни, а также руководителя секретариата Чечни, информирует ЧГТРК "Грозный".

Напомним, ранее стало известно, что депутаты парламента Чечни предложили дополнить название должности Кадырова титулом "отец страны".

Почти вся система управления в республике завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Кадырову, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Управление в Чечне, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, полагает политолог Дмитрий Орешкин. "Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", - сказал ранее Орешкин "Кавказскому узлу.

Рамзан Кадыров резко реагирует на критику своей кадровой политики. На совещании 2 марта 2020 года он назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями родственников Кадырова.

Две старшие дочери Рамзана Кадырова были награждены орденами Ахмата Кадырова. Степень семейственно-клановой кадровой политики в Чечне кто-то считает уникальной, кто-то вполне характерной для России, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

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