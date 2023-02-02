Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru

02 февраля 2023, 11:13

Чеченские депутаты предложили дополнить название должности Кадырова титулом "отец страны"

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Проект закона, предлагающий дополнить должность главы Чечни титулом "Мехкан Да", опубликован на сайте парламента республики.

На законопроект, внесенный  в парламент республики 12 января, и опубликованный на сайте парламента 20 января, сегодня обратило внимание издание "Новое дело".

"Внести в Конституцию Чеченской Республики <…> следующие изменения: в статье №63 абзац первый после слов "Глава Чеченской Республики" дополнить словами "(Мехкан Да)", – сказано в документе.

В итоге абзац в конституции Чечни, о котором идет речь, будет выглядеть следующим образом:  "Высшим должностным лицом Чеченской Республики является Глава Чеченской Республики (Мехкан Да), который возглавляет исполнительную власть Чеченской Республики и вправе возглавить высший исполнительный орган государственной власти Чеченской Республики - Правительство Чеченской Республики".

Отметим, что законопроект внесли 20 депутатов, в том числе, спикер парламента Магомед Даудов.

"Мехкан да" в переводе означает отец или глава страны. Так в средние века звались высшие лидеры чеченского народа, избираемые из наиболее авторитетных старейшин на всенародном съезде во время, например, войны, информирует сайт ИА "Чечен Инфо".

"Кавказский узел" также писал, что 3 сентября 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров неожиданно объявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и готов уйти с должности. Он уточнил, что "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск". Однако уже 6 сентября 2022 года Кадыров в видеообращении заявил, что не имеет права покинуть свой пост, не спросив народ и президента России. По его словам, разговоры о бессрочном отпуске придется оставить на будущее. Политологи связали этот демарш с федеральными амбициями главы Чечни. 5 октября 2022 года Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-полковника.

Две старшие дочери Рамзана Кадырова были награждены орденами Ахмата Кадырова. Степень семейственно-клановой кадровой политики в Чечне кто-то считает уникальной, кто-то вполне характерной для России, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

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Примечание:

"Путин подчеркнул роль чеченских бойцов на Украине", "Кадыров призвал регионы к самомобилизации для отправки бойцов на Украину", "Слова Кадырова о бессрочном отпуске вызвали скепсис политологов и протесты в соцсети".

Автор: "Кавказский узел"

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