Чеченские депутаты предложили дополнить название должности Кадырова титулом "отец страны"

02 февраля 2023, 11:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Проект закона, предлагающий дополнить должность главы Чечни титулом "Мехкан Да", опубликован на сайте парламента республики.

На законопроект, внесенный в парламент республики 12 января, и опубликованный на сайте парламента 20 января, сегодня обратило внимание издание "Новое дело".

"Внести в Конституцию Чеченской Республики <…> следующие изменения: в статье №63 абзац первый после слов "Глава Чеченской Республики" дополнить словами "(Мехкан Да)", – сказано в документе.

В итоге абзац в конституции Чечни, о котором идет речь, будет выглядеть следующим образом: "Высшим должностным лицом Чеченской Республики является Глава Чеченской Республики (Мехкан Да), который возглавляет исполнительную власть Чеченской Республики и вправе возглавить высший исполнительный орган государственной власти Чеченской Республики - Правительство Чеченской Республики".

Отметим, что законопроект внесли 20 депутатов, в том числе, спикер парламента Магомед Даудов.

"Мехкан да" в переводе означает отец или глава страны. Так в средние века звались высшие лидеры чеченского народа, избираемые из наиболее авторитетных старейшин на всенародном съезде во время, например, войны, информирует сайт ИА "Чечен Инфо".

"Кавказский узел" также писал, что 3 сентября 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров неожиданно объявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и готов уйти с должности. Он уточнил, что "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск". Однако уже 6 сентября 2022 года Кадыров в видеообращении заявил, что не имеет права покинуть свой пост, не спросив народ и президента России. По его словам, разговоры о бессрочном отпуске придется оставить на будущее. Политологи связали этот демарш с федеральными амбициями главы Чечни. 5 октября 2022 года Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-полковника.

Две старшие дочери Рамзана Кадырова были награждены орденами Ахмата Кадырова. Степень семейственно-клановой кадровой политики в Чечне кто-то считает уникальной, кто-то вполне характерной для России, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.