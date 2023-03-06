Встреча сына Кадырова с Путиным подчеркнула особый статус главы Чечни

06 марта 2023, 22:39

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Личная встреча Путина с 17-летним сыном Рамзана Кадырова в очередной раз продемонстрировала особый статус главы Чечни среди российских губернаторов и похожа на сигнал того, что власть в Чечне будет передаваться по наследству, указали хорошо знакомые с реалиями Чечни правозащитники. Сотрудничество Путина с Кадыровым приобрело формат "личной унии", констатировал политолог Евгений Минченко.

Как писал "Кавказский узел", о встрече своего сына Ахмата с Путиным Рамзан Кадыров сообщил 4 марта в своем Telegram-канале, подчеркнув, что эта встреча носила неофициальный характер и что сам он не знает, о чем президент говорил с его сыном. Ахмат Кадыров поехал на встречу с Путиным в качестве председателя совета реготделения движения детей и молодежи "Движение первых", пояснил Рамзан Кадыров и добавил, что Путин лично поздравил Ахмата Кадырова с предстоящим бракосочетанием.

Встреча Путина с сыном Рамзана Кадырова - это плохой сигнал как для чеченцев, так и для самого главы Чечни, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Путин пометил этой встречей человека, который придёт во власть. То есть Кадырова могут заменить, как в своё время на него заменили его отца Ахмата Кадырова. И чеченцам показывают, что никакие демократические институты работать не будут, а власть будет передаваться по наследству", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Кутаева, эта встреча - продолжение программы Кремля по удержанию Чечни. "Чечню феодализируют, передавая управление над народом наследственным правителям, которых раньше не было в истории чеченцев", - считает он.

Встреча Путина с сыном Кадырова вновь показала особое положение главы Чечни, указал чеченский правозащитник Оюб Титиев. "Кадыров неформально имеет особый статус, который выделяет его среди других губернаторов в России. К тому же, Кадыров, можно сказать, "дитя Путина". Путин благоволит ему. Наверное, потому и к семье такое же отношение, как к самому Рамзану", - полагает Титиев.

С этой оценкой согласен руководитель группы "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. "Когда отец Рамзана Кадырова перешёл на сторону российских властей, это было переломным моментом в противостоянии в Чечне. И это сотрудничество Путина с Кадыровыми приобрело формат своего рода личной унии", - сказал Минченко корреспонденту "Кавказского узла".

Сообщение Рамзана Кадырова, что он не знает, о чем говорил Путин с его сыном, может отражать действительность, полагает Руслан Кутаев. "Я думаю, что Рамзан не играет, заявляя такое. В своё время и у Рамзана был разговор, о котором мог не знать его отец. Что-то ему тогда обещали, и он что-то должен был обещать", - напомнил Кутаев.

Оюб Титиев, однако, считает, что эти слова Кадырова призваны лишь подчеркнуть, что глава Чечни не участвовал во встрече Путина с Ахматом Кадыровым. "Скорее всего, он знает, о чем шла речь на встрече, сын ему передал", - предположил Титиев.

Относительно ранней женитьбы сына Рамзана Кадырова Руслан Кутаев отметил, что согласно адатам и шариату, в 17 лет, и даже раньше, уже вполне можно заключать брак. А вот поздравления до бракосочетания - нетипичны для Чечни, указал он. "Кто бы ни поздравлял, вне зависимости от национальности, - это нехарактерно для чеченцев. Это не из чеченской жизни", - сказал Кутаев.

На Северном Кавказе сохраняются традиции ранних брачных отношений. Хотя, согласно Семейному кодексу, брачный возраст начинается с 18 лет, при наличии уважительных причин органы местного самоуправления вправе разрешить местным жителям вступать в брак с 16 лет. Самый низкий брачный возраст - 14 лет - установлен в Чечне и Адыгее, указали в 2019 году юристы.

В случае с сыном Кадырова поздравления могли и не опережать бракосочетание, полагает Титиев. "По обычаям невесту приводят в дом. А потом происходит бракосочетание. И уже на момент поздравлений от Путина эта церемония, возможно, состоялась. По чеченским адатам родственникам жениха нельзя поздравлять с бракосочетанием. Но здесь поздравил и не родственник. Отца рядом не было. Путин - не представитель чеченского народа, вдобавок это глава государства. Так что каких-то нарушений обычаев здесь нет", - отметил он.

Правозащитник добавил, что возраст 17 лет для заключения брака допустим не только по шариату и адату, но и по законам России. "В Чечне, как и в ряде других республик, брачный возраст в принципе снижен местным парламентом. Это узаконено", - сказал Титиев.

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