Состояние здоровья стало главной темой высказываний Кадырова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За три дня глава Чечни трижды заявил, что не испытывает проблем со здоровьем и назвал фейками сообщения о том, что он нуждается в помощи врачей.

Как писал "Кавказский узел", на видео с министром по нацполитике 3 января глава Чечни Рамзан Кадыров продекларировал "боевой настрой" и обвинил в распространении сообщений о своей экстренной госпитализации "сатанистов"*.

Сегодня глава Чечни Кадыров вышел в прямой эфир в социальной сети из горного селения Беной.

В ходе трансляции Кадыров сообщил, что чувствует себя хорошо и не испытывает проблем со здоровьем, передает "Чечня сегодня". "«Клянусь Всевышним, у меня не болят ни почки, ни печень, ни селезенка, ни желудок», — заявил Кадыров, отметив, что у него есть "достаточно сил", - сообщает "Чечня сегодня".

На видео от 13 января, которое опубликовала на своей странице в Instagram* ЧГТРК "Грозный" Кадыров находится за рулем машины, которая едет по городу "Забыл сказать, что я не в больнице. Спецслужбы (имеются в виду украинские - прим. "Кавказского узла") очень плохо работают. И поэтому...", - останавливается Кадыров на полуслове.

"Вообще не работают, спят просто", - занимает паузу глава ГИБДД Чечни Идрис Черхигов.

До 2019 года сведений о каких-либо недомоганиях главы Чечни не попадали в СМИ даже на уровне слухов. Однако в 2019 году и в первой половине 2020 года он неоднократно уходил на больничный. Как протекали заболевания, что заявляли о них официальные лица Чечни и сам Кадыров читайте в справке «Кавказского узла» «Четыре больничных: как и когда болел Кадыров».В феврале 2025 года, после долгого отсутствия на публике глава Чечни заявил, что "европейские, американские газеты" распускают слухи о его болезни, а он всего лишь был в официальном отпуске, на свой пост он назначен "пожизненно", говорится в биографической справке о Рамзане Кадырове.

12 января Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео совещания с участием представителей органов власти. В ходе своей речи он опроверг очередные слухи о своем здоровье . "Мы должны усилить противодействие распространяемой в сети интернет фейковой информации. Говорят, что у меня отказали почки, что я лежу в больнице и что мне привезли врачей из частной клиники в Москве», —приводит перевод его слов "Чечня сегодня".

По его словам, подобные сообщения продолжают появляться, несмотря на его публичные выступления. "Видя меня по телевизору и в социальных сетях, всё равно продолжают утверждать, что я нездоров и умираю", — добавил Глава республики.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* Верховный суд РФ признал "Международное движение сатанизма" экстремистским и запретил его деятельность.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.