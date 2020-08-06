Пользователи соцсети встретили упреками призыв Анзора Мализаева остановить критиков Кадырова

06 августа 2020, 09:39

Анзор Мализаев, брат блогера Минкаила Мализаева, в видеообращении к представителям чеченской диаспоры в Европе призвал остановить своего брата и других критиков властей Чечни либо отправить их домой, где их "остановят". Выступление Мализаева вызвало неприятие у пользователей Instagram и жителей республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июля в чеченских Instagram-пабликах было опубликовано видеообращение Анзора Мализаева, брата живущего в Европе критика властей Чечни Минкаила Мализаева. В своем видео Анзор извинился за брата, а 21 июля опубликовал обращение с призывом к Минкаилу раскаяться. Новое обращение сделано под давлением, предположили пользователи Instagram.

Новое видеообращение Анзора Мализаева опубликовано 4 августа в Instagram-пабликах Eldit_net и "ЧП Грозный_95", насчитывающих соответственно 205 тысяч и 70,2 тысячи подписчиков. "Обращение брата Минкаила Мализаева", - говорится в кратких аннотациях к видео.

В видеоролике, сделанном в формате селфи, Анзор Мализаев на чеченском языке обратился к жителям Чечни, находящимся за пределами региона, и народу Чечни. "В последнее время в YouTube ругают наш народ, нашего падишаха (так в Чечне называют Рамзана Кадырова. – Прим. "Кавказского узла"), есть враги нашего народа, которых можно пересчитать по пальцам – Минкаил, Тумсо, Мансур, Ахмад в папахе…Они вне всякого сомнения враги нашего народа. Валлахи, Биллахи, Таллахи (формула клятвы. - Прим. "Кавказского узла"), я говорю, любой человек, кто скажет против них хотя бы слово, даже если он напишет только комментарий – без сомнения на газавате (священной войне. - Прим. "Кавказского узла"). Потому что я знаю людей среди них. [...] Выступить против них - наша с вами обязанность", - говорит на видео Анзор Мализаев, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Также Анзор Мализаев обвинил критиков чеченских властей в отсутствии стыда, и в том, что они "не принесли никакой пользы своему народу", в то время как Рамзан Кадыров, по словам Мализаева, на фоне пандемии коронавируса обеспечил население республики всем необходимым. После этого брат блогера призвал к расправе над критиками Кадырова. "Говорю живущим по Европе людям, что берегут свою честь и свой народ. Их 3-4 человека всего. [...] Почему вы их не уберете? Если не можете их остановить, отправьте их домой, мы их остановим", - призвал он.

Противников и критиков чеченских властей убивают даже за пределами Чечни. Так, 4 июля в пригороде Вены был застрелен уроженец Чечни, блогер Мамихан Умаров. 1 февраля 2020 года стало известно, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева, блогера, известного как Мансур Старый, было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Французские следователи считают основной версией смерти убийство по политическим мотивам, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза". 26 февраля было совершено нападение на блогера Тумсо Абдурахманова. 3 марта стало известно, что шведские правоохранители подозревают в попытке убийства блогера гражданина России Руслана Мамаева.

В паблике Eldit_net по состоянию на 09.30 мск под видео Анзора Мализаева нет комментариев, хотя его просмотрели 28,7 тысячи раз. В паблике "ЧП Грозный_95" видео набрало 13,6 тысячи просмотров, и под ним размещено 92 комментария.

Авторы некоторых из них подвергли Анзора Мализаева критике. "Ты где дурь берёшь? Ты приедь и убей, вы привыкли убивать", - написала, в частности, bekalina_8, не уточнив, кого имеет в виду. "Ты уже совершил свой газават, можно (уже) умереть", - съязвил ne_vashe_delo_kto_ya_, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Не вел бы ты пустых разговоров", - написал автору видеообращения soiu24. "Из этого человека понемногу блогер получился", - пошутил maksi_m.m, слова которого также перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Неодобрительную оценку обращению Анзора Мализаева дали и некоторые жители Чечни. "Для Чечни нонсенс, когда младший брат публично осуждает или отчитывает старшего. Такие вещи недопустимы в нашем обществе, где культивируется уважение к старшим", - сказала, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница общественной организации Милана.

"Трудно, конечно, судить, насколько Анзор Мализаев свободен в своих действиях. Но публичное порицание брата - это для него, скорее, минус. Если его принудили к этому, это одно дело, если говорит от себя, то другое. Странно и то, что только сейчас он начал проявлять словесную агрессию в отношении критикующего Кадырова Минкаила, хотя тот уже не первый год этим занимается", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник одной из НПО Чечни Руслан.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".