Брат блогера Мализаева публично извинился за его критику в адрес властей Чечни

10 июля 2020, 13:42

Молодой человек, представившийся братом живущего в Европе критика властей Чечни Минкаила Мализаева, записал видеообращение с извинениями за блогера. Публикации Мализаева стали более жесткими и грубыми после убийства в Вене Мамихана Умарова, обратили внимание жители республики.

Как сообщал "Кавказский узел", живущий в Берлине блогер Минкаил Мализаев (фамилия блогера также упоминается в СМИ как Малицаев, имя - как Микаил) заявлял, что много лет критикует политику властей Чечни и что его родственники подвергаются за это давлению. Минкаил Мализаев в мае 2018 года сообщал "Кавказскому узлу", что приехал в Германию в 2013 году, а в апреле 2018 года его пытались депортировать. Блогер заявлял об угрозах. Жену и и детей Мализаева депортировали в Чечню, однако самого блогера после правозащитной работы оставили в Германии, сообщил руководитель немецкого отделения Международной ассоциации "Мир и права человека" Аслан Арцуев, который был адвокатом блогера.

Видеоролик с извинениями молодого мужчины, представившегося братом блогера Минкаила Мализаева, опубликован вечером 9 июля в нескольких чеченских пабликах в Instagram. На кадрах видео, озаглавленного «Обращение к Минкаилу Мализаеву от его родного брата», молодой мужчина, сидящий на диване, после слов приветствия на чеченском языке заявляет, что Минкаилу Мализаеву никто не угрожал.

«Минкаил в 2012 году уехал, сказав, что едет лечить своего сына, как обычно люди делают. Никто его не преследовал, никто ему ничего не говорил. Тем, кто нас знает, это известно. Его там, враги нашего народа и веры, используют, зная, что у него нет ума и им можно легко управлять. Сегодня я хочу попросить прощения у нашего народа, за его пустые действия и разговоры. Я очень опозорен перед вами», - перевел с чеченского языка корреспондент «Кавказского узла» слова человека на видео.

Он также призвал Минкаила вернуться домой, чтобы «присматривать за своей семьей, ухаживай за своей матерью». «Тебе нет дела до семьи, до матери, до своих родственников», - сказал брат блогера на чеченском языке.

Ранее проживающий во Франции беженец из Чечни, журналист Муса Таипов, заявлял, что Мализаев скомпрометировал себя, записав аудио с извинениями Рамзану Кадырову, требуя забрать его домой. По словам руководителя немецкого отделения Международной ассоциации "Мир и права человека" Аслана Арцуева, после депортации жены и детей блогера с ним связался пропагандист с ЧГТРК "Грозный": "Не хочешь ли извиниться, чтобы у тебя проблем не было?" "(Мализаев) извинился. Эта аудиозапись распространялась в whatsapp", - уточнил Арцуев. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Двухминутное видео в группе Eldit_net (204 тысячи подписчиков) в соцсети Instagram к 13.05 мск сегодня набрало 33 667 просмотров, а в группе Сhp.chechenya (134 тысячи подписчиков) – 44 637 просмотров.

Часть пользователей соцсети Instagram посочувствовали автору обращения. «Брат хороший. Видно, его вся эта ситуация достала», - посчитал zaurlorsanukaev.

«Какая же не нужная тебе проблема свалилась на тебя, брат», - посочувствовал автору обращения chechen_borz_1982.

Другие пользователи раскритиковали за публичность отношений между родственниками. «У каждого есть свои ошибки. Он тебе брат, ты должен знать, почему он так поступил . Не надо в эфире про брата говорить. Сначала разберись с ним, узнай всё», - написала dobraya__24__. «Не красиво так между братьями», – согласился пользователь highlander770813.

Жители Чечни предположили, что извинения за видеоролики Минкаила Мализаева могли быть сделаны под давлением. «В Чечне не принято, чтобы младший открыто порицал старшего по возрасту будь то брат или другой какой-родственник, друг или знакомый. Вид у парня уставший и потерянный», - отметил Иса.

«Мализаев в качестве критика Кадырова и его окружения известен уже достаточно давно. На него и нападение было, в прошлом году жена от него отказалась, которую депортировали из Германии домой. Теперь вот брат выступил с осуждением. Конечно, это все не случайно», - считает чеченский активист Аслан.

24 марта 2019 года жена Мализаева опубликовала видеоролик, в котором публично отказалась от мужа и объявила о разводе с ним. В апреле 2018 года Минкаил Мализаев рассказал, что был жестоко избит после публикации призыва к чеченцам, живущим в Европе, объединиться и провести митинги "против беспредела" в Чечне. Он также сообщил о депортации жены и детей. Родственники Мализаева рассказали, что вернулись домой добровольно, и призвали блогера прекратить критиковать власть.

Жители республики также отметили, что после убийства уроженца Чечни, блогера Мамихана Умарова, выступления Мализаева стали более жесткими.

«В своих последних видеороликах Минкаил Мализаев публично, на манер (Мамихана Умарова), оскорбляет Кадырова, его приближенных и делает это более грубо, чем делал раньше. Вот и случилась ответная реакция в виде обращения его брата», - высказал свое мнение грозненец Тимур.

«После убийства в Вене другого блогера, Анзора, Мализаев резко активизировался и стал повторять оскорбления в адрес Кадырова и его семьи, что высказывал тот и в такой же форме. Это, похоже, не осталось без внимания», - заявила чеченская активистка Марина.

Youtube-канал Minkail Malizaev зарегистрировал 22 января 2019 года и к 13.05 мск сегодня набрал 4,759 миллионов просмотров. После убийства Мамихана Умарова на канале Мализаева опубликовано 16 видеороликов, в большинстве из которых блогер выступает на чеченском языке. Также имеются ролики с кадрами выступлений и фотографиями Рамзана Кадырова и его окружения. В названиях этих видео использованы нецензурные слова, перед открытием соцсеть предупреждает о содержании неприемлемой лексики.

Пользователи канала блогера за последние сутки опубликовали ряд комментариев, в который сравнили его с Умаровым и призвали быть осторожным. «Микаил, тебе нужно хорошо задуматься о своем безопасности», - написал Ibra Isaev.

«Продолжая путь Анзора, будь осторожен», - согласился REINER Shulz.

«Минкаила можно понять: его пытали и потом годами преследовали за его убеждения. Так что любая критика в адрес Минкаила абсурдна. Минкаил, постарайся выражаться, не говоря скверных слов», - попросил пользователь под ником «Свободный по праву рождения».

Напомним, что 4 июля в столице Австрии был застрелен уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены". В своих видео на YouTube он критиковал Рамзана Кадырова и неоднократно оскорблял главу Чечни и его родителей. Незадолго до своего убийства он заявлял о поступающих ему угрозах и винил австрийские власти в бездействии. Блогеры из чеченской диаспоры, которые критикуют режим Кадырова, также рассказали "Кавказскому узлу" о регулярно поступающих угрозах. Сам Кадыров заявил, что убийства, в том числе блогера Умарова, организовали западные спецслужбы, чтобы возложить вину за эти преступления на руководство Чечни. Предположения о том, что руководство Чечни имеет отношение к убийству Умарова, МИД России 9 июля назвал инсинуациями, мешающими объективному расследованию.

Еще в 2016 году Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

Отметим, что ранее блогеры из чеченской диаспоры, которые критикуют режим Рамзана Кадырова, рассказали о регулярно поступающих угрозах. Проживающий в Финляндии беженец из Чечни Муса Ломаев сам неоднократно получал угрозы. "Недавно пришли к моей сестре, которая замужем и живет в Чечне, не имеет ко мне отношения, и начали ее терроризировать. Поступила угроза, что после того, как разберутся с "Анзором из Вены", следующим буду ", - заявил Ломаев. Проживающий во Франции беженец из Чечни, журналист Муса Таипов также заявил, что когда жил в Страсбурге, получал угрозы.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".