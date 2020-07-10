МИД объявил домыслом версию о причастности властей Чечни к убийству Умарова

10 июля 2020, 10:09

Предположения о том, что руководство Чечни имеет отношение к убийству Мамихана Умарова в Вене, МИД России 9 июля назвал инсинуациями, мешающими объективному расследованию. Посольство России в Австрии запросило у правоохранителей сведения о подозреваемых.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июля в столице Австрии был застрелен уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены". В своих видео на YouTube он критиковал Рамзана Кадырова и неоднократно оскорблял главу Чечни и его родителей. Незадолго до своего убийства он заявлял о поступающих ему угрозах и винил австрийские власти в бездействии. Блогеры из чеченской диаспоры, которые критикуют режим Кадырова, также рассказали "Кавказскому узлу" о регулярно поступающих угрозах. Сам Кадыров заявил, что убийства в том числе блогера Умарова организовали западные спецслужбы, чтобы возложить вину за эти преступления на руководство Чечни. По подозрению в убийстве Умарова арестованы два человека – уроженцы Чечни, более 15 лет живущие в Европе в статусе беженцев.

Убийство Умарова имеет политическую подоплеку, уверены представители чеченской диаспоры в Австрии. Ранее журналистка Сюзанне Шолль, автор книги "Дочери войны: выжить в Чечне" 8 июля в интервью австрийскому телеканалу ORF назвала убийство Умарова политическим и заявила о "длинных руках Кадырова". "Современная чеченская власть желает продемонстрировать тем, кто живет за рубежом, что она может дотянуться до любого и в любое время", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Шолль. Однако австрийская полиция заявила 9 июля, что пока не определилась с версией об основном мотиве преступления. "Мы не можем исключить, что, с одной стороны, речь идет о заказном убийстве. С другой стороны, могла произойти ссора", – сказал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер.

Предположения о причастности руководства Чечни к убийству уроженца республики в пригороде Вены официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала домыслами и спекуляцией.

"Мы с сожалением отмечаем, что в ряде публикаций появились домыслы о возможной причастности к убийству официальных властей Чеченской республики. Мы сам решительным образом отводим эти инсинуации и считаем подобные спекуляции неуместными и мешающими объективному расследованию", - привело слова Захаровой "Интерфакс" 9 июля.

По словам Захаровой, российская сторона уточняет обстоятельства случившегося, в том числе, гражданство убитого и задержанных, посольство РФ в Австрии активно взаимодействует с компетентными органами страны. Это подтвердил и посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"В связи с расследованием убийства в пригороде Вены в субботу, 4 июля, выходца из Чечни "М. Бека" (М. Умарова) по нашей инициативе установлен контакт между представителями правоохранительных органов и служб России и Австрии. С российской стороны подтверждена готовность к осуществлению тесного взаимодействия. По линии посольства у австрийских партнеров запрашивается дополнительная документальная (к полученной на настоящий момент) информация для уточнения гражданской принадлежности и статуса пребывания в Австрии фигурантов дела", - процитировал слова Любинского ТАСС 9 июля.

Еще в 2016 году Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

Мамихан Умаров знал о том, что за его убийство назначена награда, ранее заявил "Кавказскому узлу" общественный деятель Муса Ломаев. "Он мне сказал, что за его голову [высшее руководство Чечни] назначило сначала пять миллионов евро. <...> Последние дни у его дома дежурили двое вооруженных полицейских. Потому что именно австрийской полицией полторы недели назад была предотвращена попытка покушения неизвестных лиц на Мамихана, после чего его дом был взят под круглосуточную охрану. Получается, что Умарова убили под носом у спецслужб Австрии", – констатировал Муса Ломаев.

Специализирующийся на Северном Кавказе профессор Венского университета Ханс-Георг Хайнрих. считает, что не стоит торопиться с выводами о политическом характере убийства Умарова. "Этот случай недостаточно ясен. Вполне возможно, что речь идет об акте политического террора, но, возможно, были и другие мотивы этого преступления. А возможно, и то, и другое вместе", - заявил Хайнрих. полагает с

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".