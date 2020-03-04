Тумсо опознал напавшего на него человека

04 марта 2020, 08:04

Прокуратура в Швеции подозревает гражданина России Руслана Мамаева в попытке убийства чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, сообщила 3 марта ассоциация "Вайфонд". Фотографии нападавшего размещены в Facebook на странице Руслана Мамаева, подтвердил блогер.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля на Тумсо Абдурахманова было совершено нападение. Мужчина проник в его квартиру с молотком. Абдурахманов обезоружил напавшего и вызвал полицию. Оба госпитализированы: Абдурахманов – с незначительными ушибами, а нападавший – в тяжелом состоянии. 1 марта Абдурахманов сообщил о хорошем самочувствии и отметил, что пока не сможет поддерживать связь с родными. Совершивший нападение на Тумсо Абдурахманова мужчина пришел в себя и дает показания, рассказал 2 марта брат блогера Мохмад (Мухаммад) Абдурахманов. Отметим, что "Кавказский узел" не обладает информацией о нападении на Абдурахманова из независимых источников, все сведения об инциденте рассказаны самим блогером и его братом.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов опознал человека, который напал на него 26 февраля в шведском городе Евле, сообщила 3 марта "Русская служба Би-би-си".

Фотографии, на которых предположительно запечатлен напавший на Тумсо человек, опубликовала у себя на сайте ассоциация "Вайфонд". Напавший на него и тот, чьи фотографии опубликовал "Вайфонд" - один и тот же человек, подтвердил чеченский блогер.

Ассоциация "Вайфонд" позиционируется как международное добровольное некоммерческое общественное объединение "представителей чеченского народа, чеченских организаций и общин стран Евроcоюза и стран-членов Совета Европы", зарегистрирована в шведском городе Норрчёпинг, информирует сайт организации.

Фотографии нападавшего, по словам Тумсо, размещены и в Facebook на странице пользователя по имени Руслан Мамаев. Одновременно ходатайство об аресте человека с таким же именем подала местная прокуратура. В ходатайстве, которое подано в суд прокуратурой города Евле, ведомство просит арестовать гражданина России Руслана Мамаева 1990 года рождения, информирует издание.

В запросе прокурора на арест преступника, уточнила 3 марта на своем сайте ассоциация "Вайфонд", указано, что нападавший является гражданином России Русланом Мамаевым, дата его рождения 24.08.1990 года, и он владеет только русским языком.

На странице пользователя по имени Руслан Мамаев в Facebook сказано, что тот учился в средней школе №27 в городе Тараз (административный центр Жамбылской области, Казахстан) и в Омском государственном университете путей сообщения, проживает в Москве.

К нападению, как считает Тумсо Абдурахманов, могли быть причастны чеченские власти и российские спецслужбы. Еще блогер обратил внимание, что нападение произошло в день рождения председателя парламента Чечни Магомеда Даудова.

Магомед Даудов родился 26 февраля 1980 года в селе Шпаковском Ставропольского края говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Магомеда Даудова. После онлайн-диспутов Тумсо с чеченскими чиновниками Даудов объявил блогеру кровную месть, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Как говорится в публикации "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза", с августа 2019 года в Евросоюзе были убиты два оппонента главы Чечни Рамзана Кадырова: 23 августа 2019 года в Берлине был застрелен уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили, а выходец из Чечни Имран Алиев, известный как блогер Мансур Старый, был убит во французском городе Лилль в январе 2020 года. По информации Тумсо Абдурахманова, Алиева убил земляк, который работает на высокопоставленного чеченского чиновника и уже вернулся в республику.

Материалы о критике блогером чеченских властей "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Тумсо против кадыровцев", а новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими – на странице "Инакомыслие в Чечне".