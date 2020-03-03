Тумсо Абдурахманов сообщил подробности покушения и ареста

03 марта 2020, 04:35

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов рассказал о своем аресте после драки с человеком, который проник в его квартиру и пытался убить его молотком, раскрыв детали инцидента. Сейчас нападавший пришел в себя и начал говорить, сообщил брат Тумсо Абдурахманова.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля на Тумсо Абдурахманова было совершено нападение. Мужчина проник в его квартиру с молотком. Абдурахманов обезоружил напавшего и вызвал полицию. Оба госпитализированы: Абдурахманов – с незначительными ушибами, а нападавший – в тяжелом состоянии. Перед покушением Тумсо получал угрозы, в больнице он находится под охраной, рассказал брат блогера Мохмад (Мухаммад) Абдурахманов. 1 марта Абдурахманов сообщил о хорошем самочувствии и отметил, что пока не сможет поддерживать связь с родными.

После нападения Тумсо Абдурахманов опубликовал видео, на котором разговаривает с человеком, лежащим на полу комнаты в луже крови. Тот признается, что прилетел из Москвы по поручению некоего Абдурахмана из Грозного, но утверждает, что хотел только напугать блогера. "У них моя мать", – пояснил мужчина, не уточнив подробностей. Позднее YouTube удалил это видео с канала Тумсо.

Совершивший нападение на Тумсо Абдурахманова мужчина пришел в себя и дает показания, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 2 марта брат блогера Мухаммад Абдурахманов.

По его словам, связи с самим Абдурахмановым ни у родственников, ни у знакомых нет, его местонахождение неизвестно. «Дело засекречено. У адвоката подписка о неразглашении. Состояние нападавшего хорошее, и он начал говорить. Но по нему все скрыто, полиция еще строже относится к ситуации с ним», - сообщил Абдурахманов.

1 марта норвежское телевидение TV2 опубликовало на своем сайте большой материал, посвященный нападению на Абдурахманова. В статье указано, что инцидент произошел "в тихом Евле в центральной Швеции".

Брат Абдурахманова рассказал подробности нападения

Младший брат Тумсо Абдурахманова Мухаммад выложил 29 февраля на видеохостинге YouTube семиминутный ролик "Новые подробности о нападении на Тумсо Абдурахманова" и рассказал детали инцидента с братом.

По словам автора ролика, на голове Тумсо "очень много швов, видимо, очень много раз" его ударил нападавший. Кроме того, на лице блогера есть повреждения, в том числе рассечена верхняя губа. Брат блогера утверждает, что напавший представился полицейским, и ему открыли дверь соседи Тумсо. Затем он с помощью ключа открыл дверь в квартиру, где находился блогер, "и Тумсо проснулся не от того, что его один раз ударили молотком, а от того, что человек его просто избивал этим молотком".

По его словам, Тумсо смог перебороть напавшего, завладеть его молотком, нейтрализовать и связать мужчину, после чего сосед вызвал полицию.

Брат блогера также отметил, что нападение на Абдурахманова произошло в день рождения спикера чеченского парламента Магомеда Даудова.

Тумсо Абдурахманов не смог добиться предоставления убежища в Грузии и Польше. При этом он не оставлял публичных споров с чеченскими чиновниками. После одного из таких диспутов спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". С августа 2019 года в Евросоюзе были убиты два оппонента главы Чечни, говорится в публикации "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

По данным на 04.20 мск сегодня, 3 марта ролик набрал 42556 просмотров, 844 лайка, 82 дизлайка и 476 комментариев. Многие пользователи поддержали Абдурахманова и пожелали ему выздоровления. Комментарии, написанные на чеченском языке, перевел корреспондент "Кавказского узла".

Аллах любит (Тумсо), за то, что находится на прямом пути. Пусть это будет спасением от тысячи бед, брат. Молимся за тебя ждем брат", - написал zaur valiev.

"Хвала Аллаху, Мухаммад. Пусть Всевышний даст здоровья твоему брату Тумсо. Передай слова приветствия Тумсо от нас", - пожелал Aslan Aslanov.

"С вами весь чеченский простой народ, все простые люди делают дуа за вас", - написал Kskdb Jdjjd.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни отметили, что новость о нападении на Абдурахманова вызвала большой резонанс в республике.

«То что случилось с Тумсо, это, наверное, самое обсуждаемое событие последних дней. Лично я на все сто процентов уверен в том, что к этому приложил руку кто-то из больших начальников. Еще мне кажется, что отыскать Тумсо и получить доступ в его квартиру без «наводки» кого-то из близких этому несостоявшемуся киллеру вряд ли бы удалось», - уверен Абу.

«Смотрел ролик с заявлением брата Тумсо, но ситуацию он так и не прояснил, как мне кажется. Откуда нападавший узнал, где именно живет Тумсо, как проник в его квартиру, почему использовал именно молоток, а не какое-то другое оружие? Вопросов очень много, а ответов пока нет. Ну а что касается организаторов этого нападения, то, думаю, их и искать не нужно. Они сами себя обозначали не раз», - считает грозненец Мовлади.

Instagram-паблик "Топ Грозный" 2 марта опубликовал короткое видео, снятое Тумсо Абдурахмановым после нападения 26 февраля. На видео блогер несколько секунд снимает себя, на его лице заметны следы синяков.

"Тумсо по прозвищу "Молоток" выложил в сеть видео после якобы нападения на него", - говорится в комментарии к видеоролику. По данным на 04.20 мск сегодня, 3 марта ролик набрал 4168 просмотров и 22 комментария, написанные главным образом в шутливой форме.

Абдурахманов рассказал, что был арестован на трое суток

2 марта Тумсо Абдурахманов выложил на своему аккаунте на YouTube ролик "Покушение. Как это было". По данным на 04.20 мск сегодня, 3 марта ролик набрал 20610 просмотров, 2200 лайков, 71 дизлайк и 1133 комментария.

Тумсо Абдурахманов на видео сидит на фоне серой стены, на его лице видны следы ударов, справа на лбу наклеен пластырь.

"Произошло все 26 февраля в шведском городе Евле, в котором я проживал последние три месяца. Приблизительно с часу до двух, в этом промежутке [...] я спал в своей квартире, в своей спальне. Я проснулся от мощных ударов по голове. Когда я открыл глаза, на мне сидел человек с таким злым выражением лица. Он мычал и очень интенсивно наносил удары чем-то железным мне по голове", - рассказал блогер, добавив, что был "в предобморочном состоянии".

Блогер предполагает, что напавший был левшой, так как основные удары пришлись Абдурахманову в правую сторону. "Он был в черных перчатках кожаных, в плотной военной куртке [...] и в таких больших рыжих ботинках", - описал он напавшего.

"В какой-то момент я схватил его за волосы и засунул свой правый большой палец [...] ему в глаз и скинул его с себя таким образом. У меня не было вообще сил, чтобы с ним бороться, чтобы нанести удар", - рассказал блогер. Он долго описывал обстоятельства борьбы, отметив, что в какой-то момент ему удалось схватить упавший молоток. Блогер стал бить им нападавшего. "Я целенаправленно пытался его вырубить, чтобы вызвать полицию", - отметил Абдурахманов. По его словам, в какой-то момент мужчина назвал его по имени и попросил не бить его больше, пообещав "все рассказать".

Абдурахманов, по его словам, смог скрутить мужчину, связать его скотчем и вызвал полицию. При этом он записал несколько роликов. Скорая помощь сначала увезла нападавшего, сообщил блогер, отметив, что был удивлен этому обстоятельству, а затем лишь доставили в больницу Абдурмахманова. Затем, по его словам, его поместили в СИЗО, где он провел в полной изоляции трое суток.

Полиция Швеции 27 февраля сообщила, что после инцидента в Евле были задержаны два человека. "Один человек арестован за попытку убийства. Другой арестованный был освобожден прокуратурой и доставлен в больницу. Состояние мужчины серьезное, но стабильное. Предварительное следствие возглавляет прокуратура в Евле", – говорится в сообщении на сайте шведской полиции, переведенном "Кавказским узлом".

"На следующий день мне официально было предъявлено обвинение в попытке покушения на убийство, но уже после первого допроса прокурор поменял свое мнение и спустя трое суток полностью обвинения с меня были сняты. Сейчас я нахожусь в статусе потерпевшего", - сообщил Абдурахманов.

Он также подтвердил, что дверь была открыта, а не выломана. Покушение он назвал профессиональным, так как они учли все - график, передвижения, место проживания.

Пользователи главным образом поддержали блогера, пожелав ему здоровья.

"Тумсо, скорейшего выздоровления тебе! Пуская отсохнут языки тех, кто говорит, что нападение - это фейк! Бог все видит", - отметил The Vados.

"Тумсо, правда на твоей стороне. Жизнь твоя в руках Аллаха. Поправляйся и возвращайся", - пожелал Leader of Dagestane.

"Волк и в трусах волк, победил шакала с молотком", - написал Муслим Сабуралиев.

"Тумсо, брат! Очень рад тебя видеть и слышать, переживал невероятно. Огромного здоровья тебе, ты очень нужен", - написал Евгений Беда.

Как сообщалось, в день нападения на Тумсо Абдурахманова, 26 февраля, силовики задержали в двух чеченских станицах молодых людей, которые ставили "лайки" под его видео. Об этом рассказали местные жители. В полиции не подтвердили эту информацию.

Материалы о критике блогером чеченских властей "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Тумсо против кадыровцев", а новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими – на странице "Инакомыслие в Чечне".