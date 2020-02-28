Жители Чечни сообщили о задержаниях сторонников Тумсо

28 февраля 2020, 11:07

Силовики задержали в двух чеченских станицах молодых людей, которые ставили "лайки" под видео Тумсо Абдурахманова, рассказали местные жители. В полиции не подтвердили эту информацию.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля на Тумсо Абдурахманова напал с молотком проникший в его квартиру человек. Абдурахманов обезоружил напавшего и вызвал полицию. Оба госпитализированы: Абдурахманов – с незначительными ушибами, а нападавший – в тяжелом состоянии. Перед покушением Тумсо поступали угрозы, в больнице он находится под охраной, рассказал брат блогера Мохмад (Мухаммад) Абдурахманов.

После нападения Тумсо Абдурахманов опубликовал видео, на котором разговаривает с человеком, лежащим на полу комнаты в луже крови. Тот признается, что прилетел из Москвы по поручению некоего Абдурахмана из Грозного. "У них моя мать", - пояснил блогеру мужчина, не уточнив подробностей. Позднее YouTube удалил это видео с канала Тумсо.

26 февраля, в день нападения на Абдурахманова в чеченских станицах Шелковская и Наурская силовики задержали по меньшей мере девять молодых людей, которые ставили "лайки" под видео Тумсо Абдурахманова, сообщило 27 февраля "Кавказ.Реалии" со ссылкой на свои источники в республике.

Родственники задержанных категорически отказались дать комментарии из опасения "навредить своим близким", пишет издание.

Сотрудник ОМВД по Наурскому району заверил, что в тот день в станице Наурской никого не задерживали. В ОМВД по Шелковскому району на звонок не ответили, а сотрудница пресс-службы МВД по Чечне отказалась от комментариев, сообщило издание.

Информацию о задержаниях сегодня подтвердил житель Шелковского района, представившийся корреспонденту "Кавказского узла" Султаном. "26 февраля [силовики] забрали племянника. Есть еще несколько задержанных, насколько я знаю. За что именно их задержали, неясно. Что-то связанное с Тумсо Абдурахмановым, то ли лайки они оставили, то ли комментарии под видео. Глупость ребята допустили, если так сделали", - сказал мужчина.

Живущий в Европе Тумсо Абдурахманов пытался получить убежище в Грузии и Польше. Популярность блогера резко увеличилась после его публичных споров с чеченскими чиновниками. После одного из таких диспутов спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил блогеру кровную месть, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

"Были задержания молодых ребят у нас и в Наурской. Сколько точно забрали, не знаю", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" житель станицы Шелковской Адам.

В Наурской были задержаны минимум три человека, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" житель станицы Вахид. "Были задержания, это верно. Говорят, за поддержку Тумсо под видео с нападением на него. У нас трех или четырех забрали человек, может, больше. Родные в таких случаях предпочитают не распространяться, чтобы это на задержанных не сказалось", - пояснил Вахид.

"В ситуациях с задержаниями молодых людей бывает очень сложно разобраться. У близких бывает своя версия, у силовиков - своя. Первые к тому же крайне редко обращаются в официальные структуры или к правозащитникам, а решают проблему с привлечением родственников или знакомых, работающих в структурах", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница одной из общественных организаций Чечни, попросившая не указывать ее имя.

По ее словам, в общественную организацию поступали сообщения о задержаниях 26 февраля в Шелковской и Наурской 8-9 человек за "лайки" под видеороликом Тумсо Абдурахманова. "Но запрашивать правоохранительные органы, если родственники не обратились с жалобой, мы не можем", - сказала сотрудница НПО.

Представитель МВД республики затруднился прокомментировать информацию о задержаниях за "лайки" под видео Абдурахманова. "Лайки-дизлайки не знаю, но если кто-то и задержан, то с этим обязательно разберутся и решат по закону. Правоохранительные органы ежедневно проводят оперативно-профилактические мероприятия по всей республике, это их работа", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" офицер полиции.

В ОМВД по Наурскому и Шелковскому районам корреспонденту "Кавказского узла" сообщили сегодня, что у них нет данных о задержаниях 26 февраля. "Не располагаем данными о задержаниях", - сказал сотрудник ОМВД по Шелковскому району. Сотрудник Наурского отдела полиции сообщил, что "ничего не было".

Напомним, что 25 января "Кавказ. Реалии" сообщило о задержании в Чечне 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священника. По данным издания, задержанные, в том числе школьники, провели ночь в изоляторе, где на них оказывали давление.

Министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров объявил недостоверной эту информацию, но признал готовность властей наказывать авторов и распространителей карикатур. Оговорка Умарова о необходимости "предупредить десяток смутьянов и негодяев" означает, что задержания жителей Чечни все же были, предположили правозащитники Олег Орлов и Игорь Каляпин и президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

Материалы о критике блогером чеченских властей "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Тумсо против кадыровцев", а новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими - на странице "Инакомыслие в Чечне".