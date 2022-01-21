Юристы "Комитета против пыток" сообщили подробности похищения матери Абубакара Янгулбаева

21 января 2022, 00:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чеченские силовики агрессивно отреагировали на предложение юристов провести допрос федерального судьи Сайди Янгулбаева и его супруги Заремы Янгулбаевой в их квартире в Нижнем Новгороде и избили адвокатов, Сайди, а Зарему увезли, сообщили юристы "Комитета против пыток". Они предположили, что нападение на родителей Абубакара Янгулбаева стало продолжением истории с похищениями родных критиков Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2021 года Абубакар Янгулбаев рассказал о похищении 37 его родственников в Чечне. На следующий день стало известно, что некоторые из них вернулись домой. 28 декабря 2021 года у юриста северокавказского отделения "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева в Пятигорске сотрудники ЦПЭ провели обыск. Затем Янгулбаева отвезли в полицию, где допросили как свидетеля по делу об оправдании терроризма. 20 декабря "Комитет против пыток" сообщил, что машины с чеченскими номерами увезли Зарему Янгулбаеву, жену федерального судьи Сайди Янгулбаева, которая была без сознания. Самого Янгулбаева они забрать не смогли, так как у него статус федерального судьи.

В квартиру родителей Абубакара Янгулба в Нижнем Новгороде приехали силовики из Чечни, все они «говорили между собой на чеченском языке», кроме одного, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист «Комитета против пыток» Сергей Бабинец.

«Приехав, они сообщили родителям Абубакара, что имеется постановление об их приводе [на допрос]. Но для привода Сайди Янгулбаева, являющегося федеральным судьей в отставке, должно быть специальное разрешение. Родители отказались. На место приехала сотрудничающая с «Комитетом против пыток» адвокат Наталья Добронравова. Мы заявили, чтобы родителей допросили дома. Силовики долго совещались, но потом повели себя агрессивно: ворвались в квартиру, избили Зарему, Сайди», - рассказал юрист.

Силовики также напали на обоих адвокатов, а затем вытащили из квартиры Зарему и «увезли в неизвестном направлении», сказал Бабинец. «Было два автомобиля, один из которых - с чеченскими номерами, а другой - со ставропольскими. Насилие было абсолютно беспричинным и необоснованным, задержанию никто не препятствовал. Еще до агрессии мы, адвокаты, и семья Янгулбаевых просили провести допрос законным образом», - отметил он.

Бабинец подчеркнул, что Зарему увезли в домашней одежде, «ее буквально тащили в домашнем платье по снегу». По его словам, Зарема – инвалид, она страдает диабетом и не может обойтись без приема лекарств, но силовики не разрешили ей их взять с собой. Юрист также рассказал, что 20 января Зарема почувствовала себя плохо и сделала тест на коронавирус, его результат теста неизвестен, но не исключено, что он будет положительным.

«Это похищение человека. Также очевидно, что полиция превысила свои полномочия, применив насилие», - сказал Бабинец.

Приехавшие люди были одеты в темную гражданскую одежду с капюшонами и не имели отличительных знаков, а то, что они являются сотрудниками полиции, стало известно только с их слов, рассказал юрист.

Он отметил, что после нападения чувствует себя удовлетворительно, но беспокоится Зарему. Он предположил, что ее увезли в Чечню, куда добираться на машине нужно двое суток. "Человек может и не выжить", - сказал Бабинец.

Юрист считает, что произошедшее – «это продолжение акции с похищением родственников блогеров и активистов», критикующих режим Кадырова.

«Это давление на Абубакара, который якобы имеет отношение к каналу 1ADAT*… Похищая родственников, чеченские власти считают, что смогут надавить на канал», - предположил Бабинец.

Ранее Абубакар Янгулбаев рассказал, что во время допроса ему задавали вопросы по поводу его деятельности в "Комитете против пыток" и причастности к Telegram-каналу 1Adat*. "Я проходил в качестве свидетеля, но при этом мне сказали, что на меня было сделано донесение о том, что я якобы модерирую или пишу для Telegram-канала все эти тексты... Я это отрицал, и кто за этим стоит, я не знаю", - рассказал правозащитник.

Лишь один из приехавших предоставил удостоверение, сотрудника силового ведомства Чечни, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Комитета против пыток" Ольга Садовская. По ее словам, он представился Сайди Янгулбаеву, громко назвав свою должность и имя.

"Комитета против пыток" уже начал готовить жалобу в Европейский суд человека по нарушению «Правила 39 регламента ЕСПЧ», а также отправил информацию о произошедшем специалисту по масс-медийному праву, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, заверила Садовская.

Адвокат Наталья Добронравова сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что юристы и Сайди Янгулбаев вызвали на место инцидента полицию Нижнего Новгорода, однако правоохранители не отреагировали на вызов. В 22.30 мск 20 января она сказала, что направляется в прокуратуру Нижнего Новгорода. «Мы едем к дежурному областной прокуратуры, потому что правоохранительные органы не реагируют», - сказала Добронравова.

С 22 по 24 декабря 2021 года о похищении родственников в Чечне сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева. 25 декабря 2021 года стало известно о похищении 37 родных юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, позднее часть из них была отпущена. С 22 декабря 2021 года было похищено более 60 родственников живущих за границей России оппозиционных блогеров и правозащитников, сообщил 12 января член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов. Все родственники Тумсо Абдурахманова были отпущены.

Похищения родственников чеченских активистов, известных критикой в адрес властей Чечни, стали возможными из-за уверенности Рамзана Кадырова в том, что такие действия останутся для него безнаказанными, указали в декабре 2021 года опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и активисты.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Заводской районный суд Грозного принял решение о признании запрещенными интернет-ресурсов движения 1ADAT по ходатайству прокуратуры 12 июля 2021 года.

** организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.