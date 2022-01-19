Акция давления на критиков Кадырова через похищения родных признана провальной

19 января 2022, 20:57

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Похищения родственников не повлияют на позицию блогера Тумсо Абдурахманова и других критиков властей Чечни, акция по запугиванию оппозиционеров посредством похищений их родных оказалась провальной, констатировали правозащитники Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", с 22 по 24 декабря 2021 года о похищении родственников в Чечне сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева. 25 декабря 2021 года стало известно о похищении 37 родных юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, позднее часть из них была отпущена. С 22 декабря 2021 года было похищено более 60 родственников живущих за границей России оппозиционных блогеров и правозащитников, сообщил 12 января член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов.

"Кавказский узел" по открытым источникам составил список фамилий похищенных родственников Абдурахманова, Янгулбаева, Халитова, Садулаева и Арцуева, и обратился к ним с просьбой уточнить, отпущены ли эти люди или все еще удерживаются силовиками. С учетом информации о родственниках Янгулбаева, по состоянию на 12 января вышеупомянутыми критиками чеченских властей было заявлено о 21 похищенном человеке из числа их близких. 18 января, согласно данным "Кавказского узла", основанным на информации открытых источников и опрошенных спикеров, число удерживаемых родных критиков чеченских властей после похищений сократилось как минимум на семь человек: Абдурахманов сообщил о пяти своих освобожденных родственниках, Янгулбаев – о двоих. А с учетом пока неподтвержденной информации об освобождении троих родных Садулаева число заложников уменьшилось на 10 человек.

Похищения родных не заставят молчать критиков Кадырова, уверены правозащитники

Критиков режима Кадырова, особенно Тумсо Абдурахманова, чеченским властям запугать не удастся, считает председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

По ее мнению, освобождение похищенных родственников оппозиционеров стало результатом международного резонанса и возмущения действиями кадыровцев. "Это оказало влияние даже на вот этих вот «товарищей», которые действуют сомнительными, дикими методами", - констатировала правозащитница. Ганнушкина не дала однозначных прогнозов насчет того, прибегнут ли теперь критики чеченских властей в своих публичных высказываниях к самоцензуре. "Но прослеживается поведение Тумсо, которого запугать не получится", - заявила она в этой связи корреспонденту "Кавказского узла" Ганнушкина.

Правозащитница уверена, что целью видеообращения родственников Тумсо, на котором они клеймят позором правозащитников и уверяют, что не подвергаются репрессиями со стороны властей, является "прекратить деятельность критиков Кадырова", однако из-за мирового общественного возмущения действиями чеченских властей им не удастся прекратить работу блогеров и активистов, недовольных режимом в Чечне.

В чеченских Instagram-пабликах 8 января было опубликовано видео с обращением родственников Тумсо Абдурахманова, на котором они клеймят позором правозащитников и уверяют, что не подвергаются репрессиями со стороны властей. Это видео стало третьим после аналогичных обращений родственников Хасана Халитова и Ахмеда Закаева.

"Акция оказалась провальной со стороны чеченских властей. Что касается видео родственников Тумсо, то это продолжило тренд извинений: родственники критиков Кадырова, как правило, отрекаются от родных либо извиняются, а иначе им в Чечне не жить", - рассказала Ганнушкина.

Настрой активистов, у которых были похищены родственники, свидетельствует о том, что они готовы "идти до конца", считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Они продолжат идти против Кадырова даже в том случае, если их родственников поубивают. Власти Чечни, похитив родственников активистов, не достигли своей цели заткнуть рты активистам. Помимо прочего, нарастает протест населения жителей Чечни", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Кутаев.

Он отметил, что прошедшие "по всему миру" акции протеста против похищений в Чечне, были зафиксированы в ООН и ПАСЕ.

28 декабря 2021 года Правозащитный центр "Мемориал"* направил в Генпрокуратуру, Следком и МВД России обращения с просьбой привлечь к ответственности виновных в похищении родственников чеченских блогеров и активистов. 30 декабря 2021 года в Осло и Вене прошли пикеты против массовых похищений в Чечне. Российские и международные правозащитные организации обратились к Путину в связи с похищениями родных критиков Кадырова. Они потребовали от президента России предпринять всё возможное, чтобы прекратить репрессии в Чечне, обеспечить расследование нарушений прав человека, совершённых чеченскими властями и привлечь к ответственности всех виновных. 8 января в Страсбурге перед зданием Совета Европы прошла акция против массовых похищений родственников оппозиционных властям Чечни активистов и блогеров. Одним из организаторов митинга была Ассамблея чеченцев Европы, в акции приняли участие более 400 человек из разных стран Евросоюза.

Часть похищенных родственников критиков чеченских властей до сих пор не отпущена, что не исключает насильственные действия в отношении них, указал Кутаев. "Обычно выпускают после того, как пройдут следы пыток. Не исключаю, что, действительно, пытки имели место. Однако даже если родных будут и дальше держать в заточении, чеченские власти своего не добьются. Критика продолжится. Если же родственников не найдут на протяжении долгого периода времени, то шум в мире поднимается еще больше", - сказал Кутаев.

По его мнению, целью похищений не были публикации видеороликов с осуждением критиков власти. "Это не главная цель. Это попытки оправдания насилия в отношении неугодных людей", - считает Кутаев.

Освобожденные заложники сильно запуганы и не идут на контакт

Тумсо Абдурахманов, чьи 11 родственников были похищены и на сегодняшний день все уже отпущены, сообщил "Кавказскому узлу" что его родные после похищения сильно напуганы и лишь рассказали, что их держали в разных помещениях без окон.

"Девять [человек были похищены] в Чечне в ночь с 21 на 22 декабря 2021 года, а двое - в Астрахани утром 24 декабря 2021-го. В тот же день, 24 декабря, шестеро из похищенных были отпущены. Все отпущенные - уроженцы Чечни. Пять родственников оставались в заложниках и были отпущены только 16 и 17 января. Об условиях содержания известно, что похищенные содержались не вместе и в разных местах. Помещения были без окон, без какого-либо доступа к солнечному свету, на улицу их не выводили", - рассказал "Кавказскому узлу" сегодня Тумсо Абдурахманов.



Состояние родственников выяснить не представляется возможным, так как они сильно запуганы и не идут на какой-либо контакт, даже посредством третьих лиц, указал Тумсо. "Но я уверен, нахождение в кадыровском плену вряд ли пошло на пользу их здоровью, учитывая, что среди моих родственников были и инвалиды, и люди преклонного возраста. Никакой более подробной информации, об условиях содержания, о допросах и пытках, на данный момент у меня нет", - сказал Тумсо.

Вчера, 17 января, Абубакар Янгулбаев, чьи родственники также были похищены в Чечне, рассказал "Кавказскому узлу", что домой не вернулись двое его родных. На 12 января в списке похищенных родственников юриста было четыре человека. По его словам, задержания проходили ночью, с применением насилия, некоторых били, не давали одеваться, надевали пакеты на голову. Среди похищенных были и дети.

Мансур Садулаев рассказал 17 января "Кавказскому узлу", что не может подтвердить, что всех его родственников отпустили, так как не получается связаться с ними напрямую. Однако, по его словам, в районе, где живут эти люди, все говорят, что их отпустили, и сам активист склонен верить той информации. На 12 января в списке похищенных родных Садулаева было три человека.

Информацию от Халитова и Арцуева по поводу освобождения их родственников, ранее похищенных в Чечне, "Кавказскому узлу" получить не удалось. На 12 января в списке удерживаемых после похищения родных Халитова было пять человек, а в списке удерживаемых родственников Арцуева – четыре человека.

Похищения родственников чеченских активистов, известных критикой в адрес властей Чечни, стали возможными из-за уверенности Рамзана Кадырова в том, что такие действия останутся для него безнаказанными, указали в декабре 2021 года опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и активисты.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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