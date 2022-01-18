Число заложников из числа родных чеченских оппозиционеров сократилось на 10 человек

18 января 2022, 21:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Количество удерживаемых после похищений в Чечне родных оппозиционных блогеров и правозащитников к сегодняшнему дню сократилось как минимум на 10 человек, следует из данных «Кавказского узла», основанных на информации открытых источников и самих критиков Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", с 22 по 24 декабря 2021 года о похищении родственников в Чечне сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева. 25 декабря 2021 года стало известно о похищении 37 родных юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, позднее часть из них была отпущена. Вчера, 17 января, Тумсо Абдурахманов в своем Telegram-канале сообщил, что все его родственники, похищенные в Чечне в декабре, освобождены. В тот же день "Вайфонд" сообщил про освобождение родственников своего учредителя Мансура Садулаева, отметив, что эта информация является пока неподтвержденной.

С 22 декабря 2021 года было похищено более 60 родственников живущих за границей России оппозиционных блогеров и правозащитников, сообщил 12 января член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов. «Кавказский узел» по открытым источникам составил список фамилий похищенных родственников Абдурахманова, Янгулбаева, Халитова, Садулаева и Арцуева, и обратился к ним с просьбой уточнить, отпущены ли эти люди или все еще удерживаются силовиками. С учетом информации о родственниках Янгулбаева по состоянию на 12 января вышеупомянутыми критиками чеченских властей было заявлено о 21 похищенном человеке из числа их близких.

Тумсо Абурахманов сегодня подтвердил «Кавказскому узлу», что отпустили именно тех родственников, которых он ранее заявлял как похищенных. На 12 января в этом списке были пять человек.

«Да, подтверждаю, что отпустили следующих родственников - Хасарова Саламбека Майрбековича (дядя по матери); Абдурахманову Тахмину Зелимхановну (двоюродная сестра); Абдурахманова Дени Иналовича (двоюродный племянник); Шаидову Равзу Османовну (мать жены); Айбазову Асият Гасановну (сестра жены)», - сказал он.

Саламбек Хасаров был в числе тех родственников Тумсо, которые в видео, опубликованном в чеченских Instagram-пабликах 8 января, клеймили позором правозащитников и уверяли, что не подвергаются репрессиями со стороны властей.

Блогер также сообщил, что общее число задержанных с декабря и отпущенных родственников составляет 11.

Юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев, чьи родственники также были похищены в Чечне, рассказал сегодня «Кавказскому узлу», что домой не вернулись двое его родных. На 12 января в списке похищенных родственников юриста было четыре человека.

«Из моих родственников отпустили всех, кроме двоих дядей по отцу. Их держат уже более 25 дней. Это Сайд-Эмин и Сайд-Ахмед Янгульбаевы. Эту информацию я получил от родственников», - сказал он.

По словам Янгулбаева, задержаны были также дети. «Список задержанных, который был указан СМИ, подтвердился. Более того, похищенных людей из числа моих родственников оказалось больше, так как задерживали еще и несовершеннолетних детей. Я надеялся, что это неправда, но это оказалось реальностью», - отметил он.

Янгулбаев сравнил действия властей Чечни с депортацией советских лет. «Задержания проходили ночью, с применением насилия, некоторых били, не давали одеваться, надевали пакеты на голову. Все, как во время депортации в 1944 году. Просто перед Новым годом всех похитили и держали не на свободе. А двух родственников, которых еще не отпустили, держат уже около 30 дней», - подчеркнул юрист.

Основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев рассказал сегодня «Кавказскому узлу», что пока не может подтвердить, что всех его родственников отпустили. На 12 января в списке похищенных родных Садулаева было три человека.

«Мы пока не можем напрямую связаться с родственниками, которых отпустили на свободу. Мы через одного знакомого, родственники которого живут в этом районе, попытались узнать информацию. Отпущенных пока не видели, но все говорят, что их отпустили. Мы пока не можем окончательно подтвердить, но думаем, что их действительно отпустили», - заявил он.

Информацию от Халитова и Арцуева по поводу освобождения их родственников, ранее похищенных в Чечне, «Кавказскому узлу» получить не удалось. На 12 января в списке удерживаемых после похищения родных Халитова было пять человек, а в списке удерживаемых родственников Арцуева – четыре человека.

Таким образом, согласно данным «Кавказского узла», основанным на информации открытых источников и опрошенных сегодня спикеров, на сегодня число удерживаемых родных критиков чеченских властей после похищений сократилось как минимум на семь человек, а с учетом пока неподтвержденной информации об освобождении родных Садулаева – на 10 человек.

Напомним, 28 декабря 2021 года Правозащитный центр "Мемориал"* направил в Генпрокуратуру, Следком и МВД России обращения с просьбой привлечь к ответственности виновных в похищении родственников чеченских блогеров и активистов. 30 декабря 2021 года в Осло и Вене прошли пикеты против массовых похищений в Чечне.