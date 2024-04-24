Юристы оценили перспективы наказания для Цакаева

24 апреля 2024, 03:28

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Генералу Алихану Цакаеву должно грозить административное и уголовное наказание, но в результатах проверки главного управления МВД по СКФО не зафиксирована попытка наезда на силовиков, которая видна на видеозаписи, и это ставит под сомнение возможность привлечь Цакаева по статье о покушении на правоохранителей, указали юристы. Никакие обвинения против Цакаева выдвинуты не будут, уверен президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", главное управление МВД по СКФО 23 апреля отчиталось о завершении проверки инцидента с начальником управления МЧС по Чечне Алиханом Цакаевым на федеральном КПП в Дагестане. По версии ведомства, жесткому задержанию генерала предшествовала его езда по встречной полосе, агрессивное поведение и попытка скрыться. Также задержанный нанес несколько ударов силовикам, сообщило МВД, пообещав направить результаты проверки в Следственный комитет. 22 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с совещания, на котором присутствовал Цакаев - это было его первое появление на публике после жесткого задержания силовиками в Дагестане.

14 апреля сотрудники ДПС на КПП "Герзель" в Дагестане жестко задержали генерал-майора Алихана Цакаева, который был одноклассником Рамзана Кадырова. Глава Чечни назвал инцидент провокацией и потребовал от руководства Дагестана уволить тех, кто силой вытащил генерала из машины. Он подчеркнул, что "Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения". Инцидент с Цакаевым произошел на федеральном КПП, который не находится в ведении дагестанских силовиков, заявил глава Дагестана Сергей Меликов и заверил, что дагестанские полицейские действуют в рамках правил.

Обнародованы подробности инцидента с министром МЧС Чечни Алиханом Цакаевым. У генерала не было документов, а сам он находился в состоянии опьянения. После остановки и небольшого конфликта авто Цакаева резко дало по газам и поехало прямо на полицейских. При этом Цакаев не назвал свою должность, угрожал полицейским изнасилованием, обзывал их и говорил, что они вскоре узнают, кто он такой, пишет телеграм-канал "Baza" со ссылкой на сотрудника МВД, который находился на КПП "Герзельский мост" во время задержания Цакаева.

По данным источника, Цакаева отвели в помещение, а через 10 минут на место приехали инспекторы ДПС из Чечни. Они не угрожали сотрудникам и не пытались успокоить Цакаева. Затем к КПП приехали "ахматовцы". Они увели Цакаева, который заявил напоследок, что всех поставит на колени. Чеченские росгвардейцы несколько раз ударили сотрудника полиции, после чего все сели в машины и уехали.

Цакаеву грозит наказание в виде лишения прав и лишение свободы на срок до пяти лет в случае объективного расследования, сказала корреспонденту "Кавказского узла" 23 апреля юрист ЦЗПЧ "Мемориал"*.

«Согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. А по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов», - сказала она.

По ее мнению, угрозы в адрес полицейских и применение к ним физической силы предполагают более серьезные наказания. «По статье 319 УК РФ, публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года. А применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти, согласно части 1 статьи 318 УК РФ, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет», - указала она.

Юрист также указала, что отсутствие факта о попытке совершить наезд на полицейских в результатах проверки облегчает обвинения в адрес нарушителя, поскольку ему уже невозможно предъявить обвинение по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). «Но неотражение при проверке фактов, зафиксированных на видеозаписи, указывает на необъективность и неполноту проверки. Решение, принятое по результатам такой проверки, может быть отменено», - указала она.

В действиях Цакаева есть правонарушения по статье о применении насилия в отношении представителя власти, считает адвокат правозащитного проекта "ОВД-Инфо"* Валерия Ветошкина*.

«Сотрудники ДПС в РФ относятся к полиции. Согласно ст. 12 федерального закона от 07 февраля 2011 года №3-ФЗ "О полиции", сотрудники полиции обязаны пресекать противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности. Для этого полиция может использовать множество полномочий, данных этим же законом о полиции. Таким требованиям лица обязаны подчиняться, в том числе Цакаев. В зависимости от силы ударов полицейским, такие действия необходимо квалифицировать по части 1 или части 2 статьи 318 УК РФ», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, то, что в результатах проверки нет факт о попытке Цакаева наехать на полицейских, не означает, что уже невозможно предъявить обвинение по статье 317 УК РФ. «Нет, мы же откуда-то знаем о факте попытки наезда. В данном случае из видеозаписи задержания. Поэтому то, что это не отражено в проверке, не препятствует возбудить уголовное дело по этому факту. Должны ли его временно отстранить от должности на время расследования? Если речь идет об уголовно-правовом расследовании, то в качестве меры пресечения может быть избрано временное отстранение от должности, если следователь посчитает это необходимым и суд с ним согласится, согласно ст. 114 УПК РФ», - объяснила она.

При этом даже если это всего лишь служебное расследование, то все равно есть возможность его отстранения от должности. «Если речь идет о служебном расследовании, то согласно пункта 22 Приказа МЧС России от 17 октября 2016 года № 550 "Об утверждении Порядка проведения служебной проверки в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", Цакаева могут отстранить на время проведения служебной проверки», - указала адвокат.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев не видит оснований для того, чтобы Рамзан Кадыров защищал Цакаева.

«Я не думаю, что его лишат прав или выпишут штраф, поэтому он особо не нуждается в защите Кадырова в этой ситуации. Это никак не повлияет на статус Цакаева. Просто использовали этот инфоповод, чтобы отвлечь внимание общественности от других вопросов», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, из сообщения полиции о результатах проверки инцидента с участием Цакаева следует, что против него не будут выдвинуты серьезные обвинения. «Судя по результатам проверки полиции, ему не предъявят никаких серьезных обвинений. Есть ощущение, что история не получит развития», - отметил он.

Как следует из видеозаписи задержания, опубликованной 17 апреля в телеграм-канале Baza, не менее шести силовиков с криками: "Тяни" выволокли мужчину из черного внедорожника и положили лицом на асфальт. Он оказывал сопротивление. По данным издания "Подъем", сотрудники ДПС заподозрили, что водитель нетрезв. Мужчина за рулем отказался остановиться по требованию, развернул автомобиль и попытался наехать на полицейских. Тогда автомобиль остановили при помощи "ежа", а водителя силой вытащили из машины. "Кавказский узел" не может проверить, был ли именно Цакаев за рулем.

Напомним, сотрудники ДПС имеют право остановить автомобиль и задержать водителя, в том числе с применением силы, если его поведение угрожает участникам движения и самим силовикам, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Одноклассник и односельчанин Рамзана Кадырова Алихан Цакаев был командиром чеченского ОМОН. В 2019 году он стал начальником УВД Аргуна, в феврале 2020 года – замруководителя управления МЧС республики по антитеррористической деятельности, а затем возглавил ведомство, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

После того как полковник полиции Алихан Цакаев стал новым замруководителя управления МЧС Чечни, жители республики заявили о продолжении курса на укрепление режима личной власти Кадырова.

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