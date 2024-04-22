Кадыров обнародовал совместное видео с Цакаевым

22 апреля 2024, 16:20

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Генерал Алихан Цакаев после жесткого задержания силовиками в Дагестане впервые появился на публике, видео с его участием в совещании опубликовал сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Главное управление МВД по СКФО сегодня отчиталось о завершении проверки инцидента с начальником управления МЧС по Чечне Алиханом Цакаевым на федеральном КПП в Дагестане. По версии ведомства, жесткому задержанию генерала предшествовала его езда по встречной полосе, агрессивное поведение и попытка скрыться. Также задержанный нанес несколько ударов силовикам, сообщило МВД, пообещав направить результаты проверки в Следственный комитет.

14 апреля сотрудники ДПС на КПП "Герзель" в Дагестане жестко задержали генерал-майора Алихана Цакаева, который был одноклассником Рамзана Кадырова. Глава Чечни назвал инцидент провокацией и потребовал от руководства Дагестана уволить тех, кто силой вытащил генерала из машины. Он подчеркнул, что "Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения". Инцидент с Цакаевым произошел на федеральном КПП, который не находится в ведении дагестанских силовиков, заявил глава Дагестана Сергей Меликов и заверил, что дагестанские полицейские действуют в рамках правил.

Глава управления МЧС Чечни Алихан Цакаев впервые после скандала с задержанием появился на публике. Он присутствовал на совещании у Рамзана Кадырова, видеозапись с которого глава Чечни опубликовал в Telegram, обратила сегодня внимание "Лента.ру".

Совещание по вопросам участия Чечни в специальной военной операции на Украине прошло сегодня, написал в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров. "Я обратил внимание руководителей силовых подразделений, правоохранительных органов и регионального Управления МЧС на необходимость провести комплексную подготовку своих сотрудников", - говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована видеозаписью фрагментов совещания. На опубликованных кадрах Алихан Цакаев виден среди других участников встречи. Рамзан Кадыров в опубликованном видео не акцентирует внимание на Цакаеве.

При этом с 18 апреля, когда Рамзан Кадыров отреагировал на инцидент с Цакаевым на КПП "Герзель", глава Чечни не упоминал в своем телеграм-канале Алихана Цакаева и не публиковал видео с его участием до сегодняшнего дня.

Как следует из видеозаписи задержания, опубликованной 17 апреля в телеграм-канале Baza, не менее шести силовиков с криками: "Тяни" выволокли мужчину из черного внедорожника и положили лицом на асфальт. Он оказывал сопротивление. По данным издания "Подъем", сотрудники ДПС заподозрили, что водитель нетрезв. Мужчина за рулем отказался остановиться по требованию, развернул автомобиль и попытался наехать на полицейских. Тогда автомобиль остановили при помощи "ежа", а водителя силой вытащили из машины. "Кавказский узел" не может проверить, был ли именно Цакаев за рулем.

Напомним, сотрудники ДПС имеют право остановить автомобиль и задержать водителя, в том числе с применением силы, если его поведение угрожает участникам движения и самим силовикам, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Одноклассник и односельчанин Рамзана Кадырова Алихан Цакаев был командиром чеченского ОМОН. В 2019 году он стал начальником УВД Аргуна, в феврале 2020 года – замруководителя управления МЧС республики по антитеррористической деятельности, а затем возглавил ведомство, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

После того как полковник полиции Алихан Цакаев стал новым замруководителя управления МЧС Чечни, жители республики заявили о продолжении курса на укрепление режима личной власти Кадырова.

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