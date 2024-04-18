Силовики удерживают водителя на КПП "Герзель". Стоп-кадр видео "Кавказского узла", https://youtu.be/4HBaaINQFp4

18 апреля 2024, 23:09

Меликов переадресовал претензии Кадырова федеральным силовикам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инцидент с Алиханом Цакаевым произошел на федеральном контрольно-пропускном пункте, который не находится в ведении дагестанских силовиков, заявил глава республики Сергей Меликов, комментируя требование Рамзана Кадырова уволить сотрудников, которые выволокли главу МЧС Чечни из машины. Он заверил, что дагестанские полицейские действуют в рамках установленных правил.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники ДПС 14 апреля жестко задержали в Дагестане главу МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева, который был одноклассником Рамзана Кадырова. Глава Чечни назвал провокацией инцидент с Алиханом Цакаевым на КПП "Герзель" и потребовал от руководства Дагестана уволить тех, кто силой вытащил из машины главу МЧС Чечни.

Одноклассник и односельчанин Рамзана Кадырова Алихан Цакаев из командира чеченского ОМОНа в 2019 году стал начальником ОВД города Аргун, а в начале 2020 года - заместителем министра МЧС республики по антитеррористической деятельности, затем получил пост руководителя ведомства, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Инцидент, произошедший на КПП "Герзель", требует самого внимательного и детального анализа и не отразится на наших братских и добрососедских отношениях с чеченским народом, заявил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов. 

"Хотя инцидент произошел на федеральном контрольно-пропускном пункте, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка, я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД. Надеюсь, что мой коллега Рамзан Ахматович Кадыров не имел их в виду, когда говорил о некой «постыдной провокации», потому что дагестанские сотрудники полиции по праву заслужили гордое звание блюстителей порядка", - написал сегодня Меликов в своем Telegram-канале .

Он отметил, что сотрудники МВД по Дагестану "достойно и профессионально служат на благо обществу, действуют в рамках установленных правил и инструкций". Меликов призвал "предоставить дело правоохранительным органам и перестать информационно «подогревать» ситуацию".

"Кавказский узел" писал, что 13 махачкалинских силовиков обвиняются по делу о смерти в отделении полиции Курбана Далгатова, ряду из них предъявлено обвинение в пытках. Курбан Далгатов умер 20 января 2023 года после того, как был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

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Примечание:

"Мать махачкалинца потребовала расследовать его смерть в СИЗО", "Отменен домашний арест подозреваемого по делу о смерти Далгатова", "Защита махачкалинца раскритиковала следствие за отказ возбудить дело о пытках".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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