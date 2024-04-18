Кадр видео инцидента с Цакаевым на КПП "Герзель" на границе Чечни и Дагестана. Скриншот видео https://youtu.be/4HBaaINQFp4

18 апреля 2024, 18:10

Кадыров потребовал от властей Дагестана увольнений после инцидента с Цакаевым

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Глава Чечни назвал провокацией инцидент с Алиханом Цакаевым на КПП "Герзель" и потребовал от руководства Дагестана уволить тех, кто силой вытащил из машины главу МЧС Чечни.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники ДПС 14 апреля жестко задержали в Дагестане главу МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева, который был одноклассником Рамзана Кадырова.

Одноклассник и односельчанин Рамзана Кадырова Алихан Цакаев из командира чеченского ОМОНа в 2019 году стал начальником ОВД города Аргун, а в начале 2020 года - заместителем министра МЧС республики по антитеррористической деятельности, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Рамзан Кадыров сегодня отреагировал на инцидент с Цакаевым на КПП "Герзель" на границе Чечни и Дагестана, назвав случившееся провокацией. "Была совершена постыдная провокация в отношении начальника Главного управления МЧС РФ по ЧР Алихана Цакаева", - заявил глава Чечни в своем Telegram-канале. 

Силовики "личности которых уже нами установлены", попытались провести в грубейшей форме задержание Цакаева, указал Кадыров. "Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения. У него не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП. Отмечу, будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону", - говорится в публикации главы Чечни.

Кадыров потребовал от руководства Дагестана уволить участвовавших в задержании Цакаева силовиков. "Гнать надо их из структур с треском. Обращаюсь к руководству Дагестана, чтобы обратили внимание на произошедшее и приняли соответствующие меры в отношении виновных <...>. Они не должны носить и марать форму блюстителя", - возмутился Кадыров.

При этом он не прокомментировал озвученную в СМИ версию о том, что причиной внимания на КПП к Цакаеву стало подозрение о вождении транспортного средства в нетрезвом состоянии.

Алихану Цакаеву 47 лет. В 2010 году он окончил Ростовский юридический институт МВД России, в 2018 году получил второе высшее образование в Академии управления МВД России. С 2003 по 2006 годы проходил службу в отдельной роте милиции при МВД Чечни по охране объектов органов государственной власти. С 2006 по 2007 годы – начальник отдела "П" отряда милиции специального назначения центра "Т" главного управления МВД России по Южному федеральному округу (Нальчик, Кабардино-Балкария). С августа 2007 года по август 2019 года – командир отряда мобильного особого назначения МВД по Чечне, а в последствии – управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чеченской Республике. С августа по декабрь 2019 года возглавлял отдел МВД РФ по Аргуну. В 2020 году перешел на работу в МЧС Чечни вначале на пост заместителя начальника. В ноябре 2021 года был назначен врио главы ведомства, а в марте 2022 года - начальником ГУ МЧС Чечни, следует из информации на сайте МЧС Чечни.

Как писал "Кавказский узел", в бытность главой полиции Аргуна в ноябре 2019 года Цакаев после угроз Кадырова в адрес пользователей соцсетей опубликовал на своей странице в Instagram* рекламу насильственных методов, которыми, по его оценке, легко добиться желаемого поведения. "Учеными доказано, что щелчок предохранителя на пистолете заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу почти со стопроцентной гарантией меняет взгляды человека на жизнь", – написал Цакаев 14 ноября. Публикация сопровождается смеющимися эмодзи. В реалиях Чечни такой пост не воспринимается как шутка, констатировали блогер Тумсо Абдурахманов, читатели Цакаева и опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

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Примечание:

"Однотейповцы Кадырова возглавили два РОВД в Чечне", "Жители Чечни раскритиковали кадровую рокировку Кадырова", "Вторая дочь Кадырова получила министерский пост в его администрации".

Автор: "Кавказский узел"

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