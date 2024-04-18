Силовик из окружения Кадырова жестко задержан в Дагестане

18 апреля 2024, 00:34

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Не менее шести человек участвовали в задержании пьяного водителя в Дагестане, которым, по данным СМИ, оказался одноклассник Рамзана Кадырова, глава МЧС Чечни, генерал-майор Алихан Цакаев.

Как писал "Кавказский узел" после того как в феврале 2020 года новым замруководителя МЧС Чечни стал односельчанин Кадырова полковник полиции Алихан Цакаев, чеченцы заявили о продолжении курса на укрепление режима личной власти главы Чечни.

Одноклассник (и односельчанин) Кадырова Алихан Цакаев из командира республиканского ОМОНа в 2019 году стал начальником ОВД города Аргун, а позднее, в начале 2020 года заместителем министра МЧС республики по антитеррористической деятельности, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Сотрудники ДПС 14 апреля жестко задержали в Дагестане главу МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева. Генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС. Автомобиль пытались остановить около ФКПП "Герзель" в Новолакском районе, сообщила 17 апреля Lenta.ru.

Как следует из видеозаписи задержания, опубликованной 17 апреля в Telegram-канале Baza, не менее шести силовиков с криками "Тяни" выволокли мужчину из черного внедорожника и положили лицом в асфальт. Он оказывал сопротивление.

По данным издания "Подъем", сотрудники ДПС заподозрили, что водитель нетрезв. Мужчина за рулем отказался подчиняться требованию остановиться, развернул авто и попытался наехать на полицейских, тогда автомобиль остановили при помощи "ежа", а водителя силой вытащили и положили на асфальт. Документов у него с собой не оказалось. После инцидента на место прибыли чеченские гаишники и спецназ, Цакаева увезли, а за его машиной также прибыли силовики, указано в публикации от 17 апреля.

На сайтах МВД Дагестана и Чечни не содержится информации об инциденте, власти Чечни также к 00.30 мск не комментировали случившееся.

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев прокомментировал информацию о задержании чиновника. По его словам, настоящие горцы и джигиты не могут находиться в нетрезвом состоянии. "По имеющейся информации, данный гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. Я считаю, что не джигитское и не горское это поведение. Горцам вообще не подобает быть в состоянии алкогольного опьянения, я уже не говорю про религиозную составляющую. Алкогольное опьянение в данном случае должно быть как отягчающее обстоятельство" - привело его слова News.ru 17 апреля..

Хамзаев добавил, что человеку государственной системы вообще не подобает так реагировать на законные требования сотрудников полиции. "Должность и связи не должны быть прикрытием. Будем изучать и контролировать ситуацию", - резюмировал Хамзаев.

Цакаеву 47 лет. В 2010 году окончил Ростовский юридический институт МВД России, в 2018 году получил второе высшее образование в Академии управления МВД России. С 2003 по 2006 годы проходил службу в отдельной роте милиции при МВД Чечни по охране объектов органов государственной власти. С 2006 по 2007 годы – начальник отдела «П» отряда милиции специального назначения центра «Т» Главного управления МВД России по Южному федеральному округу (Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика). С августа 2007 года по август 2019 года – командир отряда мобильного особого назначения МВД по Чечне, а в последствии – Управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чеченской Республике. С августа по декабрь 2019 года возглавлял отдел МВД РФ по Аргуну. В 2020 году перешел на работу в МЧС Чечни вначале на пост заместителя начальника. В ноябре 2021 года был назначен врио главы ведомства, а в марте 2022 года - начальником ГУ МЧС Чечни, следует из информации на сайте МЧС Чечни.

Как писал "Кавказский узел", в бытность главой полиции Аргуна в ноябре 2019 года Цакаев после угроз Кадырова в адрес пользователей соцсетей опубликовал на своей странице в Instagram* с рекламой насильственных методов, которыми, по его оценке, легко добиться желаемого поведения. "Учеными доказано, что щелчок предохранителя на пистолете заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу почти со стопроцентной гарантией меняет взгляды человека на жизнь", – написал Цакаев 14 ноября. Публикация сопровождается смеющимися эмодзи. В реалиях Чечни такой пост не воспринимается как шутка, констатировали блогер Тумсо Абдурахманов, читатели Цакаева и опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

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