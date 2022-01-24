Рамзан Кадыров, Дмитрий Песков, Игорь Каляпин, Елена Милашина (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото: "Грозный-Информ", Кremlin.ru, Foreign and Commonwealth Office - Flickr, Фото: Анна Артемьева https://novayagazeta.ru

24 января 2022, 18:15

Кремль дистанцировался от угроз Кадырова в адрес Каляпина и Милашиной

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жесткие слова Рамзана Кадырова в адрес правозащитника Игоря Каляпина и журналистки Елены Милашиной не являются выражением позиции федеральных властей, но глава Чечни имеет право на такие заявления, заявил пресс-секретарь президента России. Относительно ситуации с Янгулбаевыми в Кремле "предпочли бы никак не комментировать и не вмешиваться", сказал Песков.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию с похищением матери юриста "Комитета против пыток"* Абубакара Янгулбаева, причислил к пособникам террористов руководителя этой организации, члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. "Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов", — написал глава Чечни в своем Telegram-канале. Каляпин заявил, что не будет жаловаться на заявление Кадырова, ведь все подобные высказывания главы Чечни остаются безнаказанными. За заявлением Кадырова не последует уголовного преследования Каляпина и Милашиной, но риск неправового давления на них увеличился, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и адвокат Марина Дубровина.

Признать гражданина террористом может только суд, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес Игоря Каляпина и Елены Милашиной. 

"Конечно, какие-либо заявления в их адрес в данном случае могут быть только выражением личного мнения автора этих заявлений. Признать их террористами де-юре может исключительно суд. Таких признаний, насколько нам известно, не было и нет в настоящее время", — привел слова Пескова "Интерфакс".

Песков заявил, что Кадыров имеет право называть людей пособниками террористов. "Нужно разбираться с заявлениями, там если прямые прям угрозы в отношении журналистов и в отношении упомянутого члена президентского Совета. Да, действительно, он употребляет слово "пособников террористов" в отношении этих людей — это его право, и право этих людей защищать свои честь и достоинство. Здесь все-таки мы должны основываться на том, что мы живем в правовом государстве", — привел его слова ТАСС.

16 марта 2016 года около 15 человек напали в Грозном на Игоря Каляпина. Нападавшие сбили правозащитника с ног, метнули в него два десятка яиц, затем обсыпали мукой и облили зеленкой. Правоохранительные органы Чечни не менее восьми раз выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина 6 февраля 2020 года также подверглись в грозненской гостинице нападению группы мужчин и женщин. Подробнее о случаях нападений на журналистов и правозащитников в Чечне, а также об угрозах в адрес Елены Милашиной можно прочитать в докладе правозащитной организации Human Rights Watch "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном на "Кавказском узле".

Комментируя обещания Рамзана Кадырова "уничтожить при сопротивлении" членов семьи Янгулбаевых, Песков отметил, что у "любого гражданина, в том числе политика и главы региона", есть право делать заявления. "У граждан, в свою очередь, есть право реагировать на эти заявления, либо опровергая это, либо используя какие-то другие судебные варианты в плане защиты своих чести и достоинства. Это все предписано законом", — привел его слова "Коммерсант".

Жесткость суждений Кадырова вызвана многолетней борьбой с терроризмом, пояснил Песков, отвечая на вопрос о том, что глава Чечни также является генералом МВД. Он назвал Чечню "особенным регионом". "Это регион, который больше всех остальных столкнулся с террористами, с международными террористами. И эту борьбу регион ведет весьма успешно по сей день... Этим обуславливается и жесткость действий представителей этого региона. Они имеют богатый опыт и, главное, печальный опыт борьбы с террористами. Но каждый гражданин, безусловно, имеет законные права, которые он может реализовывать, если он считает, что его кто-то оскорбил или неправильно что-то назвал", — процитировало его издание. 

Пресс-секретарь президента отметил, что высказывания Кадырова  демонстрируют лишь его личное мнение или его мнение как главы региона, их не следует считать "заявлениями от имени федерального центра". "Собственно, Рамзан Кадыров — скорее, это его личное мнение. Или мнение как главы республики", — привел его слова РБК.

"Комитет против пыток"* 20 января проинформировал, что супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Янгулбаева (также упоминается как Мусаева) была в бессознательном состоянии увезена на машинах с номерами, код региона которых соответствовал Чечне. 21 января глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что Янгулбаева доставлена в Грозный, и заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей".  22 января Европейский союз призвал освободить задержанную и насильственно переданную в Чечню Зарему Мусаеву. Адвокату не позволяют навестить Зарему Янгулбаеву, сообщил 23 января ее сын, юрист северокавказского отделения "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев. По словам, министра информации и печати Чечни Ахмеда Дудаева, Мусаева находится в спецприемнике МВД по Чечне, она была задержана по административному правонарушению — оскорблению и нападению на полицейского в Грозном, суд  арестовал ее на 15 суток.

Относительно ситуации с семьей Янгулбаевых Песков заявил, что в Кремле "предпочли бы никак не комментировать и не вмешиваться" в предысторию и в "выяснение этих отношений". По его словам, в Кремле не знают, обращались ли конкретно члены семьи в правоохранительные органы, которые обеспечивают и защищают права и безопасность граждан. "И если представители семьи или члены семьи обращались к этим органам, и, с их точки зрения, имеет место какое-то бездействие или неверное, с их точки зрения, действие правоохранительных органов, они также имеют право обращаться в органы прокуратуры или в Генеральную прокуратуру — единственное ведомство, которое занимается вопросами законности действия всех силовых подразделений. Нам неизвестно, имели ли место подобные обращения со стороны упомянутой вами семьи", — процитировало его РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что Абубакар Янгулбаев призвал Следком проверить угрозы Кадырова его семье на экстремизм. В ответ Кадыров обвинил семью Янгулбаева в организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции и призывах к терроризму. Этим обвинением Кадыров пытается оправдать похищение Заремы Мусаевой, предположил Абубакар Янгулбаев.  23 января стало известно, что Сайди Янгулбаев и его дочь Алия уехали из России.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* "Комитет против пыток" в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

Примечание:

"Аналитики упрекнули силовиков из Чечни в нарушении субординации к МВД России", "Amnesty International призвала освободить мать Абубакара Янгулбаева", "Депутат из Коми обратился к главе ФСБ в связи с похищением Заремы Янгулбаевой".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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