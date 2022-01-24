Каляпин счел бесполезным реагировать на обвинение Кадырова

24 января 2022, 12:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жаловаться на заявление Рамзана Кадырова, который объявил руководителя "Комитета против пыток"* Игоря Каляпина пособником террористов, бесполезно из-за безнаказанности главы Чечни, объяснил правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию с похищением матери юриста "Комитета против пыток"* Абубакара Янгулбаева, причислил к пособникам террористов руководителя этой организации, члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. "Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Игорь Каляпин заявил, что не будет принимать никаких мер безопасности после заявления главы Чечни. "Наплевать. Ничего не собираюсь делать, потому что это бессмысленно и бесполезно. Он такие заявления делает периодически, я к ним уже привык. По опыту знаю, что этому своеобразному человеку всё равно ничего не будет. Он не следит за своим языком и очень часто говорит всякие неадекватные вещи", - приводит сегодня слова Каляпина издание "Подъем".

Высказывание Кадырова не повлияет на работу "Комитета против пыток"*, уточнил Каляпин. "Рамзан Ахматович, как ребенок, сейчас он расстроен. У него полутонов не бывает: каждый, кто хоть в чем-то с ним не согласен, - террорист. Это обзывательство, которое он знает", - цитирует правозащитника Znak.com.

Каляпин напомнил, что глава Чечни уже объявлял его террористом в 2014 году. "Там было нападение на Грозный. Он после этого распорядился, чтобы сожгли дома родственников террористов, которые напали. Я сказал, что Рамзан не прав и родственники не должны отвечать за членов своих семей. Он тогда заявил, что Каляпин - пособник террористов. Он таким образом пытался гнев людей направить на Каляпина. Меня под госзащиту собирались брать", - привело слова Каляпина издание.

В декабре 2014 года Игорь Каляпин заявил, что высказывания Рамзана Кадырова об ответственности родственников за действия боевиков противоречат законодательству. Кадыров в ответ сообщил, что есть информация о причастности человека по фамилии Каляпин к организации нападения боевиков на Грозный, говорится в биографии Игоря Каляпина, размещенной на "Кавказском узле".

Напомним, заявлению Кадырова предшествовала информация "Комитета против пыток"* о том, что жена федерального судьи Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева (также упоминается как Зарема Янгулбаева) была в бессознательном состоянии увезена из Нижнего Новгорода на машинах с чеченскими номерами. Рамзан Кадыров подтвердил, что Янгулбаева доставлена в Грозный, и заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". Абубакар Янгулбаев призвал Следком проверить угрозы Кадырова на экстремизм. Сайди Янгулбаев и его дочь Алия уехали из России, а 23 января стало известно, что Зарема Мусаева арестована в Грозном.

Упомянутая Кадыровым журналистка Елена Милашина неоднократно публиковала в "Новой газете" расследования о нарушении прав человека в Чечне. В связи с этим Милашина получала угрозы от сторонников руководства республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищения, пытки и казни в Чечне – многолетнее расследование Елены Милашиной".

* Комитет против пыток в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.