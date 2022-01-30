Каляпин счел травлю с плакатами следствием слов Кадырова

30 января 2022, 17:01

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Плакаты с обвинением правозащитника Игоря Каляпина в поддержке террористов появились на дверях подъезда и квартиры его пожилой матери в Нижнем Новгороде. Появление плакатов стало следствием аналогичного заявления главы Чечни, предположил Каляпин.

Как писал "Кавказский узел", 24 января Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию с похищением матери юриста "Комитета против пыток"* Абубакара Янгулбаева, причислил к пособникам террористов руководителя этой организации, члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. За заявлением Кадырова не последует уголовного преследования Каляпина и Милашиной, но риск неправового давления на них увеличился, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и адвокат Марина Дубровина.

Игорь Каляпин сообщил, что не будет жаловаться и принимать меры безопасности после заявления главы Чечни. "Ничего не собираюсь делать, потому что это бессмысленно и бесполезно. Он такие заявления делает периодически, я к ним уже привык. По опыту знаю, что этому своеобразному человеку всё равно ничего не будет", - сказал он. В свою очередь "Новая газета" анонсировала обращение в Следком по поводу обвинений Кадырова в адрес Елены Милашиной.

Об инциденте в Нижнем Новгороде Игорь Каляпин сообщил сегодня. "Вчера какие-то уроды обклеили двери подъезда и квартиры, где живет моя мама, такими вот плакатами. Маме 84 года, и ее такая наскальная живопись, конечно, может испугать. Можно было бы подумать, что это не очень умные детишки хулиганят... Но видеокамеры зафиксировали лица людей отнюдь не тинейджерского возраста. Я так понимаю, что дело Кадырова, воюющего с матерями, живет и побеждает", - написал он в Facebook. Публикация проиллюстрирована фотографиями плакатов с надписями, в частности, "Игорь Каляпин защищает террористов!" и "Позор иностранному агенту".

Правозащитник уточнил, что плакаты поздно вечером 29 января заметили его дочь и зять и решили подать заявление в полицию. Сам Каляпин связал инцидент с высказываниями по поводу похищения Заремы Мусаевой. "Однозначно можно связывать только с этой историей. У меня никаких других конфликтов нет. Местные, нижегородские, знают, что я в "Комитете против пыток"* уже четыре месяца не работаю. Однозначно оттуда [из Чечни] "прилетело" в связи с моими комментариями этого дела, в связи с моими усилиями каким-то образом повлиять на чеченских силовиков и добиться освобождения Мусаевой", – приводит сегодня его слова "Кавказ.Реалии"**.

Глава СПЧ Валерий Фадеев воздержался от однозначного объяснения инцидента. "Я бы не стал связывать происшедшее с кем-то конкретным - у Каляпина много недоброжелателей", - сказал Валерий Фадеев. Он уточнил, что 31 января «после совещания с коллегами», вероятно, обратится в СКР и прокуратуру, пишет сегодня "Коммерсант".

Напомним, заявлению Рамзана Кадырова предшествовала опубликованная 20 января информация "Комитета против пыток"* о том, что жена федерального судьи Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была увезена из Нижнего Новгорода на машинах с чеченскими номерами. Кадыров заявил тогда, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". Сын Мусаевой, юрист "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев призвал СКР проверить угрозы Кадырова на экстремизм. Сайди Янгулбаев и его дочь Алия после угроз Кадырова уехали из России, а 23 января стало известно, что Зарема Мусаева арестована в Грозном.

Абубакар Янгулбаев был одним из тех, кто в декабре 2021 года заявлял о похищениях своих родственников в Чечне. О похищениях близких сообщили также блогеры Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 62 фамилий похищенных родственников оппонентов чеченских властей. По состоянию на 30 января, в списке удерживаемых после похищения остается не менее восьми человек (двое родственников Халитова, двое родных Янгулбаева и четверо родных Арцуева). В список не включена Зарема Мусаева, которая была задержана, вывезена в Чечню, а позже арестована. Минкаил Мализаев сообщил "Кавказскому узлу", что все его родственники, которых ранее удерживали силовики, к 22 января были освобождены.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а новости о преследовании властями Чечни семьи Янгулбаевых - на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

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