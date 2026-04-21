19:47, 21 апреля 2026

Правозащитники помогли обеспечить перелет Муртазова в Армению

Зелимхан Муртазов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Брат Зелимхана Муртазова поблагодарил правозащитников, которые помогли добиться разрешения на его вылет из Казахстана и обеспечили ему безопасное прибытие в Армению. 

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Зелимхан Муртазов, прилетевший в декабре в Астану, был вынужден долгое время находиться в транзитной зоне аэропорта, Казахстан отказался рассматривать его прошение об убежище. По словам брата, Зелимхан дезертировал с военной службы, поэтому возвращение в Россию грозит ему заключением и пытками.  Власти Казахстана пытались добиться, чтобы Муртазов сам покинул транзитную зону, но из-за отсутствия загранпаспорта он мог вылететь лишь в страны, где высок риск выдачи в Россию. Сегодня стало известно, что Муртазову удалось покинуть Казахстан, вылетев в Армению. 

Зелимхан Муртазов рассказал "Кавказскому узлу", что отправился в зону боевых действий на Украине, чтобы обезопасить братьев, так как в Чечне требовали, чтобы контракт заключил один человек от семьи. По словам Муртазова трехлетний контракт продлили без его согласия, других братьев также пытались принудить к заключению контракта. 

Прибытие Зелимхана Муртазова в Ереван готовилось местными правозащитниками заранее, одновременно правозащитники в Казахстане и в Европе добивались, чтобы ему разрешили покинуть транзитную зону аэропорта Астаны, рассказал “Кавказскому узлу” его брат Турпал Муртазов. 

По словам родственника, Зелимхан Муртазов прилетел в Ереван ночью и почти до утра находился на допросе. Утром его отпустили, местный адвокат помог ему найти жилье. 

“Над вопросом его прибытия в Ереван работали очень многие люди: адвокаты и правозащитники из Казахстана, правозащитники из Европы и Армении. Власти Казахстана дали разрешение на его вылет из страны. Мы всем благодарны”, - сказал Турпал.

Армения, по словам Турпала, оказалась наиболее безопасной страной, куда Зелимхан смог улететь. Ранее власти Казахстана предлагали Муртазову, у которого не было заграничного паспорта, вылет в Белоруссию либо в Киргизию; прямые рейсы из Астаны в Ереван открылись только 20 апреля. 

“Армения оказалась, на наш взгляд, более безопасной, более адекватной страной, куда он мог улететь. Поэтому мы сделали такой выбор. Местные правозащитники тоже подключены к этому процессу, оказывают нам помощь”, - сообщил он.

Переехавшие в Армению граждане России периодически сталкиваются с запросами розыска и требованиями экстрадиции. Так, 21 октября 2024 года силовики в Ереване задержали гражданина России Романа Шкловера, который в России подозревается в публичном оправдании терроризма. В Армении это деяние не является преступлением, а задержание по политическим мотивам грубо нарушает права человека, заявил правозащитник Артур Сакунц. 22 октября Шкловер был освобожден.

5 августа 2025 года стало известно, что российские власти выдали запрос на экстрадицию в Россию Романа Шкловера. В мае при въезде в Армению был задержан казанский активист Марк Серов, живущий в Грузии, на родине он находится в розыске по делу о вандализме по мотивам политической ненависти. По словам Сакунца, Армения за последние годы не выдавала России активистов, которых преследуют на родине за политические взгляды. 

В октябре 2025 года стало известно, что в Армении арестована гражданка России Лилия Манюхина, осужденная после расклейки антивоенных листовок в Москве. Правозащитники отметили, что Армения регулярно отклоняет экстрадиционные запросы России из-за политических мотивов преследования, но в деле Манюхиной суды политический характер не усмотрели

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Новости
06:43, 8 июня 2025
Абхазия заявила о готовности продолжить участие в женевских дискуссиях
Переговоры. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
10:46, 15 апреля 2025
Политики Грузии отвергли возможность восстановления дипотношений с Россией
Флаги России и Грузии, фото: mirea.ru
07:22, 30 января 2025
Политологи оценили энтузиазм Москвы по нормализации отношений с Тбилиси
Грузинско-российская война 2008 года. Фото: сайт партии "Единая Россия" https://er.ru/activity/news/avgust-2008-goda-tri-goda-posle-toj-vojny
18:10, 8 августа 2024
Премьер-министр Грузии обвинил Саакашвили в войне 2008 года
Граница Грузии и Абхазии. Фото: Marcin Konsek / Wikimedia Commons
17:13, 8 августа 2024
Россия призвала Грузию к делимитации границ с Абхазией и Южной Осетией
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Последние записи в блогах
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Зелимхан Муртазов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
21 апреля 2026, 16:51
Уроженец Чечни Зелимхан Муртазов смог покинуть Казахстан

Военнослужащий покидает воинскую часть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
21 апреля 2026, 14:05
Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части

Протестующие на проспекте Руставели, 20 апреля 2026 года. Фото: Ketevan Khutsishvili / Netgazeti
20 апреля 2026, 23:32
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 509 дней подряд

Участники акции с требованием обеспечить современные методы лечения детей с миодистрофией Дюшенна. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1736910411041835&set=pcb.1736910491041827 Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
20 апреля 2026, 18:49
Родители детей с миодистрофией Дюшенна пожаловались на запрет установить палатки в Тбилиси

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
