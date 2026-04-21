Правозащитники помогли обеспечить перелет Муртазова в Армению

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Брат Зелимхана Муртазова поблагодарил правозащитников, которые помогли добиться разрешения на его вылет из Казахстана и обеспечили ему безопасное прибытие в Армению.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Зелимхан Муртазов, прилетевший в декабре в Астану, был вынужден долгое время находиться в транзитной зоне аэропорта, Казахстан отказался рассматривать его прошение об убежище. По словам брата, Зелимхан дезертировал с военной службы, поэтому возвращение в Россию грозит ему заключением и пытками. Власти Казахстана пытались добиться, чтобы Муртазов сам покинул транзитную зону, но из-за отсутствия загранпаспорта он мог вылететь лишь в страны, где высок риск выдачи в Россию. Сегодня стало известно, что Муртазову удалось покинуть Казахстан, вылетев в Армению.

Зелимхан Муртазов рассказал "Кавказскому узлу", что отправился в зону боевых действий на Украине, чтобы обезопасить братьев, так как в Чечне требовали, чтобы контракт заключил один человек от семьи. По словам Муртазова трехлетний контракт продлили без его согласия, других братьев также пытались принудить к заключению контракта.

Прибытие Зелимхана Муртазова в Ереван готовилось местными правозащитниками заранее, одновременно правозащитники в Казахстане и в Европе добивались, чтобы ему разрешили покинуть транзитную зону аэропорта Астаны, рассказал “Кавказскому узлу” его брат Турпал Муртазов.

По словам родственника, Зелимхан Муртазов прилетел в Ереван ночью и почти до утра находился на допросе. Утром его отпустили, местный адвокат помог ему найти жилье.

“Над вопросом его прибытия в Ереван работали очень многие люди: адвокаты и правозащитники из Казахстана, правозащитники из Европы и Армении. Власти Казахстана дали разрешение на его вылет из страны. Мы всем благодарны”, - сказал Турпал.

Армения, по словам Турпала, оказалась наиболее безопасной страной, куда Зелимхан смог улететь. Ранее власти Казахстана предлагали Муртазову, у которого не было заграничного паспорта, вылет в Белоруссию либо в Киргизию; прямые рейсы из Астаны в Ереван открылись только 20 апреля.

“Армения оказалась, на наш взгляд, более безопасной, более адекватной страной, куда он мог улететь. Поэтому мы сделали такой выбор. Местные правозащитники тоже подключены к этому процессу, оказывают нам помощь”, - сообщил он.

Переехавшие в Армению граждане России периодически сталкиваются с запросами розыска и требованиями экстрадиции. Так, 21 октября 2024 года силовики в Ереване задержали гражданина России Романа Шкловера, который в России подозревается в публичном оправдании терроризма. В Армении это деяние не является преступлением, а задержание по политическим мотивам грубо нарушает права человека, заявил правозащитник Артур Сакунц. 22 октября Шкловер был освобожден.

5 августа 2025 года стало известно, что российские власти выдали запрос на экстрадицию в Россию Романа Шкловера. В мае при въезде в Армению был задержан казанский активист Марк Серов, живущий в Грузии, на родине он находится в розыске по делу о вандализме по мотивам политической ненависти. По словам Сакунца, Армения за последние годы не выдавала России активистов, которых преследуют на родине за политические взгляды.

В октябре 2025 года стало известно, что в Армении арестована гражданка России Лилия Манюхина, осужденная после расклейки антивоенных листовок в Москве. Правозащитники отметили, что Армения регулярно отклоняет экстрадиционные запросы России из-за политических мотивов преследования, но в деле Манюхиной суды политический характер не усмотрели.